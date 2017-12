Video: Potica med najbolj zaželenimi sladicami v Vatikanu

Slovenska potica tudi v Vatikanu

21. december 2017 ob 20:38

Vatikan - MMC RTV SLO

Dobrega pol leta po tem, ko sta Melania Trump in papež dvignila prepoznavnost slovenske potice, so v Vatikanu tamkajšnjim pomembnežem spekli osem božičnih orehovih potic, eno tudi za papeža.

V predmestju Rima je slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu, Tomaž Kunstelj, gostil Francija in Sonjo Jezerška, ki sta med najbolj znanimi slovenskimi gostinci, predpasnik pa so si zavezali kar vsi trije. Ni ga čez svež vonj po orehih, rumu in limonovi lupinici – zatrjujejo.

"Vsakič, ko s papežem spregovoriva kakšno besedo, pa če slučajno nanese beseda na potico, se mu usta razširijo v en lep in velik nasmeh," je povedal Kunstelj. Dodal je: "Ena bo šla papežu Frančišku, ena bo šla prav gotovo tudi zaslužnemu papežu Benediktu, potem pa še nekaterim visokim uradom v Vatikanu - državno tajništvo, švicarskim gardistom, žandarjem in podobno."

Gostinec Franci Jezeršek pa je povedal: "Za veliko noč smo jih poslali, očitno je bil uspeh pravi, in sva bila zdaj z ženo povabljena tudi za božične praznike. Seveda je zame, za moj poklic, za mojo družino to posebna čast." Sonja je pripravo komentirala tako: "Če delaš potico za doma, pa če ti ne uspe, te mal potrepljajo pa rečejo: Res ni lepa, je pa dobra - ne skrbi, ne? Tako smo gospodinje navajene. Če jo pa ti pripraviš tako, kot sem jo jaz za papeža pripravila, se moraš pa res maksimalno potruditi. Ampak še vedno je ne bom prerezala in ne bom točno vedela, kakšno sem dala iz rok, a ne? Bom spekla še eno več, tko da jo bom prerezala in bom vedela, kakšna je."

Več v spodnjem prispevku.

D. S., Janko Petrovec, TV Slovenija