Video: Z enim vdihom pod vodo rešil šest Rubikovih kock

Guinnessov rekord gruzijskega študenta

17. avgust 2018 ob 21:19

Tbilisi - MMC RTV SLO, Reuters

Reševanje Rubikove kocke že od leta 1974 zabava ljudi po vsem svetu. Če večini predstavlja precejšen izziv, pa so jo posamezniki sposobni rešiti izredno hitro – tudi pod vodo.

Vako Marchelašvili, 18-letni gruzijski študent, je eden tistih, ki mu običajno reševanje Rubikove kocke ne predstavlja nikakršnega izziva. Kocko je sposoben razrešiti tako hitro, da se je odločil, da se bo s svojim talentom skušal vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov.

Pri tem je napadel rekord v podvodnem reševanju Rubikove kocke. Podviga se je lotil v vodnem parku v glavnem gruzijskem mestu Tbilisi. Pred komisijo in množico gledalcev je zajel zrak, se potopil v stekleno kocko, napolnjeno z vodo, in se lotil reševanja. Za rešitev šestih Rubikovih kock je pod vodo ostal minuto in štiriinštirideset sekund in s tem uspešno postavil nov Guinnessov rekord.

Po dosegu rekorda je Marchelašvili povedal, da je za podvodni podvig šest mesecev treniral po več ur dnevno. "Treniral sem, da podrem rekord in da si zagotovim varno izvedbo, saj bi me lahko ogrozila že manjša napaka," je izjavil za Reuters. "Mislim, da bo moj rezultat dolgo ostal rekorden. Upam, da bom postavil še veliko rekordov," je še dodal 18-letnik.

Prejšnji rekord v podvodnem reševanju Rubikovih kock si je lastil Američan Anthony Brooks, ki jih je leta 2014 v New Jerseyju z enim vdihom rešil pet.

M. Z.