Von Trier se velikopotezno, z "najbrutalnejšim filmom v svoji karieri", vendarle vrača v Cannes

Film z Mattom Dillonom v glavni vlogi

19. april 2018 ob 16:35

Cannes - MMC RTV SLO, STA

Izjava, da "razume Hitlerja", je danskemu režiserju Larsu von Trierju prinesla status persone non grate na filmskem festivalu v Cannesu, kjer pa so mu očitno oprostili, saj bo njegov najnovejši film kljub drugačnim prvotnim napovedim vendarle uvrščen v program festivala.

Za nezaželenega festivalskega gosta so ga razglasili leta 2011 med drugim zaradi izjave med predstavitvijo svojega filma Melanholija, s katero je izrazil svoje razumevanje do Adolfa Hitlerja z besedami: "Dolgo sem mislil, da sem Jud, in sem bil s tem zadovoljen. Potem pa sem odkril, da sem v resnici naci. Moja družina je bila nemškega rodu. In v tem sem tudi našel neko zadovoljstvo. Kaj naj rečem? Razumem Hitlerja ... z njim malce simpatiziram."

Projekcija zunaj tekmovalnega programa

Canski programski direktor Thierry Fremaux je pred kratkim glede potencialne vključitve Dančeve nove stvaritve v festivalski program dejal: "Vedeli bomo čez nekaj tednov, vsaj upam." In po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa, si je uprava tega mednarodnega filmskega festivala res premislila.



Sprva načrtovana miniserija

Tako se letos von Trier vrača v Cannes s filmom The House That Jack Built z Mattom Dillonom v glavni vlogi, ki ga bo predstavil zunaj tekmovalnega programa tega prestižnega festivala A-kategorije. Von Trierjev izdelek, ki je bil sprva zamišljen kot miniserija, napovedujejo kot "najbrutalnejši film v njegovi karieri". Film, proračun katerega je znašal 8,7 milijona evrov, je zaradi prizorov brutalnega nasilja deležen primerjav z Antikristom iz leta 2009.

Zločini kot umetniško delo

V filmu sledimo obdobju 12 let, v katerih je v Washingtonu na delu serijski morilec Jack, ki ga je najverjetneje navdihnil lik Jacka Razparača. Gre za morilca, ki je za vsak svoj zagrešeni zločin verjel, da gre za umetniško delo. Življenje je odvzel petim ženskam, ki jih med drugim upodabljajo Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan in Riley Keough. Ob njih pa nastopa še švicarski igralec Bruno Ganz, ki je prevzel vlogo Vergea, kateremu Jack pripoveduje o svoji zločinski preteklosti.

So ga na francoski rivieri pogrešali?

Med najbolj znanimi filmi leta 1956 rojenega Larsa von Trierja so poleg že omenjenih Antikrista in Melanholije, še Evropa, Lom valov, Idioti, Dogville in Nimfomanka. Velja za enega najvplivnejših živečih filmskih režiserjev na svetu. V Cannesu je bil že večkrat nominiran, Plesalka v temi iz leta 2000 pa mu je tudi prinesla zlato palmo. Pa tudi Björk, Charlotte Gainsbourg in Kirsten Dunst so na canskem festivalu za svoje vloge v njegovih filmih dobile nagrade za najboljše igralke.

Letošnji filmski festival v Cannesu bo potekal od 8. do 19. maja, žiriji pa bo predsedovala avstralska igralka in oskarjevka Cate Blanchett.

P. G.