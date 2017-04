Vrtoglavi zaslužki za peterico glavnih zvezd Igre prestolov

Igralci bodo prejeli 3,2 milijona evrov na epizodo

28. april 2017 ob 15:18

London - MMC RTV SLO

Emilia Clarke, Lena Headey, Peter Dinklage, Kit Harington in Nikolaj Coster-Waldau so podpisali "zlate pogodbe" pred začetkom sedme in osme sezone serije Igra prestolov. Vsak bo v žep za epizodo pospravil 3,2 milijona evrov.

Vrtoglavi zaslužki so posledica zapletenih pogodb, na podlagi katerih se plačila delijo glede na pomembnost lika v seriji. Clarkova je v seriji bolj znana kot kraljica zmajev Daenerys Targaryen, Headeyjeva in Coster-Waldau tvorita bratsko-sestrsko kraljevo navezavo Cersei in Jaime Lannister v Kraljevem pristanu. Dinklage je v seriji njun (odtujeni) brat Tyrion in Harington kralj severa Jon Snow.

Z novimi pogodbami bodo vodilni igralci v seriji postali najbolje plačani igralci v televizijski zgodovini. S tem bodo presegli zaslužke, ki so jih služili zvezdniki nekdaj priljubljene serije Prijatelji leta 2012 in zvezdniki Veliki pokovci, ki so se pred kratkim pogajali za pravičnejšo porazdelitev zaslužkov med celotno igralsko zasedbo.

Odhodki serije Igra prestolov pa se iz leta v leto samo večajo. Če odštejemo večje honorarje za glavne igralce, stane le produkcija ene epizode skoraj 9,2 milijonov evrov. Rezultat tega je tudi manj delov, ki jih lahko oboževalci serije pričakujejo v naslednjih dveh sezonah - po sedem na sezono. Delni razlog pa je v tem, da ustvarjalci obljubljajo najbolj spektakularne prizore v zgodovini televizije, so zapisali na spletni strani Express.

K. K.