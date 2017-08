Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ena izmed karakteristik lika Sivega črva v seriji Igra prestolov, s katero se je moral soočiti Anderson, je, da se ne smeji. Foto: Reuters V seriji njegovo izbranko igra Nathalie Emmanuel. Foto: Reuters Anderson ni edini igralec iz serije Igra prestolov, ki se ukvarja z glasbo. Kristian Nairn, ki je upodabljal lik Hodorja, je znan tudi po svojih didžejskih spretnostih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vsi obrazi Jacoba Andersona: od Sivega črva do Raleigh Ritchieja

Zvezdnik serije Igra prestolov, ki je predan glasbi

21. avgust 2017 ob 20:51

London - MMC RTV SLO

Oboževalci serije Igra prestolov ga poznajo kot tihega, resnega in zvestega vojaka, vodjo Brezmadežnih, toda igralec Jacob Anderson, ki upodablja Sivega črva, je v resničnem življenju popolno nasprotje svojega lika.

Anderson se je rodil 18. junija 1990. Odraščal je v Bristolu, nato pa se je pri 17 letih preselil v London, da bi začel glasbeno kariero. 27-letni Londončan je ljubiteljem otoške glasbe znan pod imenom Raleigh Ritchie. Pod tem imenom je februarja lani izdal svoj prvenec You're a Man Now. Od takrat pa je izdal še eno EP-ploščo in začel ustvarjati skladbe za nov album. Čeprav je dejaven na različnih področjih, je glasba njegova prva ljubezen. "Moram ustvarjati skladbe, ker lahko tako spravim stvari iz svojega telesa in glave. Pišem zato, ker moram, ne zato, da bi postal slaven," je razložil Anderson v nedavnem intervjuju za revijo Interview.

Še največji vpliv nanj ima raperska glasba, čeprav se ne šteje za raperja. "Občudujem dobre raperje. So kot poeti v 17. oz. 18. stoletju. Sposobni so ustvariti genialne stvaritve, toda sam mislim, da nisem sposoben tega. Uporabljam to, kar sem se naučil od raperjev, da pripovedujem zgodbe," je dejal Anderson.

Leta 2012 se je pridružil igralski zasedbi Igre prestolov v tretji sezoni. V svoji premierni sezoni je Anderson govoril izmišljen jezik nizke valyrijanščine. Jezikoslovec David J. Peterson, ki je ustvaril jezik, je Andersona močno hvalil na svojem blogu - predvsem zaradi veščine podajanja sporočila v jeziku, ki ga praktično nihče ne pozna. Anderson je priznal v pogovoru za zgoraj omenjeno revijo, da mu je prav glasba pomagala pri učenju izmišljenega jezika. "Lahko slišim melodijo jezika in potem to posnemam. Imam slab spomin. Moram veliko ponavljati," je priznal Anderson in nadaljeval: "Jay-Z je nekoč rekel, da če ponoviš stvar 18-krat, ostane v spominu. Zato ponavljam 18-krat."

Igro razume za nasprotje glasbe. "Igra je zame, kot da bi si nadel masko. Ni mi treba razmišljati o sebi, lahko sem preprosto nekdo drug," je pojasnil igralec in glasbenik. Lik Sivega črva mu je sploh na začetku predstavljal pravi izziv. "Zdaj se trudim, da ga delam bolj človeškega. Na začetku pa sem govoril: 'Igraj robota. Kot da bi bil travma na dveh nogah. Nič ne igraj.' Zdaj pa je moj lik bolj človeški," je razlagal Anderson. In največji izziv pri upodabljanju Sivega črva v sedmi sezoni? "Nasmeh. Kako se smeji oseba, ki se nikoli v življenju ni smejala," se je spraševal Anderson.

Srečno zaljubljen

A manjša podobnost ostaja z njegovim likom - tako kot je Sivi črv v seriji zaljubljen v Missandei (ki jo upodablja Nathalie Emmanuel), tako je Andersonovo srce oddano igralki Aisling Loftus v resničnem življenju že dobrih pet let. "Nikoli ne bom pozabil dneva, ko sem spoznal svoje dekle, ker se mi zdi, da je vse potekalo kot v počasnem posnetku," je priznal Anderson.

K. K.