Glava pod roko? Bizaren, a učinkovit način pritegovanja pozornosti. Foto: Reuters

"Vsi smo Frankensteini": Guccijeva postčloveška moda - tudi z glavo pod roko

Modna revija priznane italijanske modne znamke

24. februar 2018 ob 13:41

Milano - MMC RTV SLO, Reuters

Čeprav milanski teden mode morda malo izgublja veljavo, pa zadnja leta redno skrbi vsaj za to, da se govori o dogajanju na njegovih modnih pistah. Tokrat je za razburjenje poskrbela modna hiša Gucci.

Vodja oblikovalcev Alessandro Michele je namreč pri snovanju nove linije za jesen in zimo 2018/19 navdih našel pri dr. Frankensteinu, liku iz romana Mary Shelley, ki ravno letos praznuje 200-letnico. Po modni pisti so se tako sprehajale manekenke s tremi očesi, pa manekeni, ki so pod roko nosili repliko svoje glave, občinstvo je lahko občudovalo še klobuke v obliki pagod in nenavadne "okraske", kot na primer strupenjačo itd.

Michele je pozneje na novinarski konferenci pojasnjeval, da "smo vsi Frankensteini svojih življenj", saj ves čas preizprašujemo, sestavljamo, na novo izumljamo svoje identitete, kar se odraža tudi v oblačilih. Zato se mu je zdela kolekcija, polna raznolikih elementov (od sikhovskih turbanov do hipijevskih srajc in od pagodastih klobukov do kiborgov), najprimernejša za današnji čas. "Danes smo vsi hibridi," je sklenil.

T. K. B.