"Za potico gre" – Angelca Likovič pogostila nekdanje predsedniške kandidate

Prešerno druženje nekdanjih protikandidatov

15. december 2017 ob 20:39

Grosuplje - MMC RTV SLO, RTV SLO, STA

Angelci Likovič je svoje protikandidate z minulih predsedniških volitev povabila na potico. Druženje je potekalo v sproščenem vzdušju, vsi povabljeni pa so pohvalili tako potico kot gesto gostiteljice.

Angelca Likovič je na minulih predsedniških volitvah sicer pristala na repu, a javnost si jo bo gotovo zapomnila, tudi po njeni potici. Med predsedniško kampanjo je recept zanjo ponudila na promocijskem letaku, z njo pa je postregla tudi v medijskem središču, kjer je pričakala rezultate volitev.

Tokrat je na potico, pa tudi na čaj, kuhano vino, prekmursko gibanico in ostale dobrote kar k sebi domov v Grosuplje povabila svoje protikandidate z nedavne predsedniške tekme. Kot je povedala, je s tem želela dostojno končati pomemben dogodek. Odzvali so se zmagovalec volitev, predsednik republike Borut Pahor, Marjan Šarec, Romana Tomc, Ljudmila Novak in Andrej Šiško. Drugi se srečanja zaradi obveznosti niso mogli udeležiti.

Gostiteljica je povabljene najprej sprejela v dnevni sobi, sledila pa je pogostitev v jedilnici. Gostom, ki vsi ostajajo aktivni, medtem ko je sama v pokoju, je zaželela "ogromno moči, ki jo boste rabili v naslednjih letih, veliko poguma, odločnosti in složnosti". Ob tem je izrazila tudi željo, "da se bodo čez 20 let po lepi Sloveniji smejali in jokali slovenski otroci." Svoje goste je pozvala: "Delajte na tem. Večja pomoč otrokom, družinam, mladim, da bodo dobili službe, da ne bodo šli v tujino, da bodo lahko imeli otroke."

Pahor ji je odgovoril, da si bo prizadeval, da se bo vsaj kakšna od njenih želja uresničila. Ljudmila Novak je dodala, da je sama k temu že nekaj prispevala, saj ima tri otroke in pričakuje pa že šestega vnuka. "Tudi vnaprej si bom prizadevala, da bom čim večkrat v pomoč otrok in vnukom. Pa tudi, da bomo sprejemali take zakone, ki bodo v pomoč mladim družinam, da bo Slovenija še bolj zacvetela," je še dodala Novakova.

Potica, smeh in dobra volja

Gostje so pohvalili gesto, druženje pa je potekalo v sproščenem vzdušju. Sproščenost je za trenutek prekinil Šiško, ki je zavrnil rokovanje s predsednikom Pahorjem, sicer pa je bilo za mizo veliko smeha in dobre volje. Tomčeva je ocenila, da bi moralo biti več takšnih dogodkov, tudi med politiki, "pa bi se morda znali tudi o kakšnih drugih zadevah bolje pogovoriti". Obljubila je, da si bo tudi v naslednjem letu prizadevala za sodelovanje in spoštovanje. Šiško je dejal, da si bo prizadeval, da "bomo prebudili tiste Slovenke in Slovence, ki so obupani in malodušni".

Drugouvrščeni na volitvah, Šarec, je obljubil prizadevanja za to, da bi bilo čim več težav rešenih na čim bolj miroljuben način. Ob odhodu je v izjavi medijem še posebej pohvalil potico, ki je v kampanji ni imel časa ali priložnosti poskusiti. Potico je pohvalil tudi Pahor, ki se je zbranim novinarjem pohvalil, da mu je Angelca Likovič izdala skrivnost njenega recepta. Zadovoljstvo s srečanjem je kazala tudi gostiteljica, ki je z dobrotami pogostila tudi prisotne novinarje.

Reportažo novinarke Nuše Baranja si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

VIDEO Likovičeva protikandidate povabila na potico

M. Z.