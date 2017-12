Zapira se zadnji erotični kinematograf v Parizu

Spletna pornografija je očitno terjala novo žrtev - konec leta se zapira The Beverly, še zadnji erotični kinematograf v Parizu.

The Beverly, ki se nahaja na Rue de la Ville-Neuve, je bil še zadnji ostanek nekoč cvetoče pariške scene erotičnih kinematografov. A po več kot 30 letih na mestu upravnika kina se je Maurice Laroche odločil, da se upokoji, poroča časnik Le Parisien.

Laroche pravi, da je erotične kinematografe pokopal splet, "prek katerega lahko vsak desetletni otrok gleda katerikoli pornofilm". "Dandanes, ko prodamo 600 vstopnic na teden, smo srečni. Pred 20 leti smo jih prodali 1.500-1.600," je pojasnil. Letni promet Beverlyja v zadnjih letih le redko preseže 300.000 evrov.

Konec veselega vzdušja

"V zgodnjih 80. letih je bilo vzdušje veselo. Samo med Trgom republike in opero je bilo 20 pornokinov. Nacionalni filmski center je imel leta 1976 v Parizu 44 platen, posvečenih filmom za odrasle, po vsej Franciji pa 110," razlaga Laroche.

Po besedah 74-letnega upravnika je velika večina strank rednih gostov, ki obiskujejo kino že desetletja, starostni razpon obiskovalcev (iz vseh družbenih slojev) pa se razteza od 18 let do 101 leta.

Ob sobotah in četrtkih The Beverly gosti noči za pare in Laroche pravi, da so tovrstni večeri kino spremenili v "prostor za reprodukcijo". "Pred 15 leti je k meni prišel neki par, da mi predstavi svojega dojenčka, za katerega sta trdila, da je bil spočet v Beverleyju!"

Pri nas bil Kino Sloga

V Sloveniji je bil za časa Jugoslavije najbolj znani erotični kinematograf Kino Sloga, ki se je v začetku 90. let preimenoval v Kino Dvor.

Sloga se je v zadnjem desetletju pred preimenovanjem preusmerila v prikazovanje filmov z erotično in pornografsko vsebino, spomine na to obdobje pa v današnjem Kinodvoru ohranjajo enkrat na leto na valentinovo, ko cel večer (in noč) v sklopu projekta Retrosex vrtijo filme s tovrstno tematiko.

