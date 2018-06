Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Profesionalna kariera didžeja Umeka traja že 25 let. Foto: Val 202 Sorodne novice FUKSI je zavedanje "zelene dežele", glasbe in utripa mest Dodaj v

Zaplešite v nov dan ... Jutranji koncert DJ Umeka na Valu 202

Umek bo v petek nastopil na Festivalu urbane kulture v Ljubljani

13. junij 2018 ob 07:50,

zadnji poseg: 13. junij 2018 ob 08:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Priznani slovenski didžej Umek se te dni mudi v Sloveniji, saj bo v petek osrednje ime Festivala urbane kulture. Še pred tem se je ustavil na Valu 202, kjer je predstavil poseben kratki set glasbe za ples.

Andrej Karoli je gostil največjega slovenskega zvezdnika svetovne elektronske scene. Glasbo je 42-letni Umek vrtel za zanj "totalno prezgodnji uri", kot je povedal Karoliju.

Koncert je "predpriprava" na ta petek, ko bo Umek nastopil na Festivalu urbane kulture (FukSi) v Tobačna mestu v Ljubljani. V sklopu plesnega petka se bodo predstavili tudi Ten Walls, Mike Vale in Urban Pheiher.

Po Umeku Morcheeba

V soboto bo na festivalu nastopila Morcheeba. Britanski pionirji trip-hopa, znani po pesmih Enjoy the Ride, Rome Wasn’t Built In A Day, The Sea, Even Though in Otherwise, se bodo s slovenskimi oboževalci prvič srečali na svoji svetovni turneji, na kateri predstavljajo deveti album z naslovom Blaze Away, ki izide 1. junija. MMC-jev intervju s skupino si lahko preberete tukaj.

Urbani festival kulture je del širšega projekta, ki bo v nadaljevanju obiskal še nekaj slovenskih mest, že v sklopu osrednjega dogajanja pa bo ob izbrani glasbi ponudil marsikaj tudi za ljubitelje športa, hrane, umetnosti in druženja v naravi. Del celodnevnega dogajanja bodo med drugim delavnice, tržnica novih in starih reči ter zeleni urbani kotiček, napoveduje organizator.

Vabljeni k poslušanju Jutranjega koncerta: Umek pri Andreju. V spodnjem videu boste izvedeli tudi, kako se je Umek rešil strahu pred letenjem in še marsikaj ...

D. S.