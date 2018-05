Foto: Harry Potter še naprej vzbuja zanimanje, razstavo videli že štirje milijoni ljudi

Razstava gostuje v Milanu

12. maj 2018 ob 16:38

Milano - MMC RTV SLO, STA

Idejo za serijo knjig o Harryju Potterju je pisateljica J. K. Rowling dobila leta 1990. Pisanje prve knjige z naslovom Harry Potter in kamen modrosti ji je vzelo pet let, še nadaljnji dve leti pa sta pretekli, da je avtorica po številnih zavrnitvah končno našla založnika. Zadnji, sedmi, roman o Harryju Potterju je izšel leta 2007. Romani o dečku čarovniku so bili po vsem svetu prodani v več kot 500 milijonih izvodov.

Omenjena razstava je bila prvič na ogled leta 2009 v Chicagu. Sledilo je gostovanje po ZDA, nato pa še drugje po svetu. Med drugim v Avstraliji, Singapurju in Franciji ter na Nizozemskem, Japonskem, Kitajskem in v Španiji. Doslej si je razstavo o čarovniškem svetu priljubljenega junaka J. K. Rowling ogledalo štiri milijone ljudi.

Razstava Harry Potter: The Exhibition bo v Milanu na ogled do 9. septembra, še pred začetkom pa so zanjo prodali 130.000 vstopnic, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na milanskem razstavišču Fabbrica del Vapore bodo odprli razstavo Harry Potter: The Exhibition. Na 1.600 kvadratnih metrih se bo mogoče sprehoditi skozi scene, poznane iz knjig oziroma filmov o mladem čarovniku. Te bodo dopolnjevali razstavljeni kostumi, scenski pripomočki in replike pošasti.

Pred dvema letoma je izšlo še delo Harry Potter in otrok prekletstva, ki ga podpisujejo J. K. Rowling, John Tiffany in Jack Thorn. Thorn je režiral tudi uspešno istoimensko gledališko predstavo na West Endu. Drama prinaša nadaljevanje zgodbe o Harryju Potterju, njegovih prijateljih in družini 19 let po zadnjih dogodivščinah. Biti Harry Potter ni nič lažje, ko junak postane prezaposleni uslužbenec ministrstva za čaranje, mož in oče treh šolarjev.

Štiri leta po izidu prve knjige o mladem čarovniku se je začela še filmska franšiza. Posneli so osem filmskih uspešnic, ki so polnile kinodvorane po vsem svetu. Osem zato, ker so zgodbo iz sedme knjige predstavili v dveh filmih - Harry Potter: Svetinje smrti 1. in 2.