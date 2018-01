Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Nocojšnji prizor iz Prage. Foto: EPA Sorodne novice Nebo je razsvetlila superluna, največja po letu 1948 Dodaj v

Foto: Pogledi uprti v nebo, v krvavo modro superluno

Združitev treh pojavov

30. januar 2018 ob 22:02,

zadnji poseg: 31. januar 2018 ob 09:16

Sydney - MMC RTV SLO, STA

V nekaterih delih sveta, predvsem v Severni Ameriki, Aziji in Avstraliji ter na Bližnjem vzhodu, je bilo ponoči mogoče opazovati krvavo modro superluno, ki velja za zelo redek nebesni pojav.

Gre za združitev treh pojavov - popolnega luninega mrka, superlune in modre lune.

Modra luna je druga polna luna v istem koledarskem mesecu in se običajno pojavlja na vsaki dve leti in osem mesecev, superluna pa je, ko je Luna v svoji orbiti najbliže Zemlji, zaradi česar je videti za 14 odstotkov večja in 30 odstotkov svetlejša.

Nekaj utrinkov tega redkega nebesnega pojava si lahko ogledate spodaj!

T. H., foto: Reuters in EPA