Foto: Starbucks prodrl tudi v deželo kavopivcev – Italijo

Svoja vrata je odprl v Milanu

11. september 2018 ob 18:29

Milano - MMC RTV SLO

Največja veriga kavarn Starbucks je razširjena po vsem svetu, končno pa ji je uspelo prodreti v državo, kjer so ljudje obsedeni s kavo – v Italijo.

V Italiji je več kot 57.000 kavarn in Starbucks si je zadal težko nalogo – odprli so prvo kavarno v Italiji, in to v središču Milana, nekaj korakov od znamenite milanske stolnice.

V Starbucksu se zavedajo, da je za Italijane pitje kave veliko več kot samo to – je pravi obred. Glede na prvi dan, ko je v vrsti stalo več kot 200 ljudi, da bi prvi poskusili Starbucksovo kavo, se verigi ni treba bati, da so zgrešili z investicijo. Odprtje je pritegnilo radovedne domačine in turiste. "Upam, da je kava tukaj boljšega okusa kot tista v ZDA," je povedala Milančanka Sonia Vesti.

Z odprtjem prve italijanske poslovalnice so se uresničile sanje Howarda Schultza, moža, ki je Starbucks spremenil v največjo verigo kavarn na svetu – po svetu imajo skoraj 29.000 poslovalnic v 77 državah. Schultz je povedal, da ga je ravno Italija navdihnila za kavarniški posel. Že leta 2017 so želeli odpreti Starbucks v Milanu, zdaj pa je končno napočil čas za osvojitev italijanskega trga. "Spoštujem italijansko kulturo in koncept kave. Vedno sem govoril, da si moramo zaslužiti njihovo spoštovanje, in mislim, da smo po toliko letih prišli do te točke," je pred odprtjem povedal Schultz.

Analitiki pravijo, da prihod Starbucksa lahko pretrese tamkajšnjo kavno industrijo, saj so še posebej mlajši Italijani nagnjeni k eksperimentiranju s kavo.

Starbucks namerava do konca leta v Milanu odpreti še štiri poslovalnice, nato nameravajo osvojiti še Torino.

D. S.