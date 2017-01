McDonald's v Vatikanu odprl vrata kljub protestu kardinalov

Ameriški velikan naj bi v Vatikan prinesel več kot 30.000 evrov na mesec

2. januar 2017 ob 14:14

Vatikan - MMC RTV SLO

V Vatikanu so kljub protestom prebivalcev in nekaj kardinalov odprli novo izpostavo priljubljene restavracije s hitro prehrano McDonald's.

Že sama napoved odprtja McDonald'sa v osrčju Vatikana je naletela na velike kritike, tako da ne preseneča, da se omenjena restavracija ni odločila za pompozno najavo, da odpira svoja vrata, morebiti tudi zato, da bi preprečila še kakšen protest.

McDonalds'u v Vatikanu najbolj nasprotuje zgornji sosed ameriškega velikana, t. i. princi Cerkve, skupina kardinalov, ki so znani po rdečih pokrivalih.

Predstavnik omenjene skupine kardinalov, kardinal Elio Sgreccia, je za italijanski časopis La Republica načrt McDonald'sa označil za spornega in perverznega. Kot je dodal, odprtje restavracije v bližini bazilike svetega Petra ni niti najmanj spoštljivo do tradicije in arhitekturne zasnove prostora.

McDonald's naj bi v vatikansko blagajno vsak mesec prispeval 30.000 evrov.

McDonalds around corner from St Peter's sq, open for business in Vatican-owned building, despite resident protests pic.twitter.com/MW6JYVNNrJ — Sylvia Poggioli (@spoggioli1) December 31, 2016

D. S.