Norveško ministrstvo s posmehom nad opozorila o lačnih medvedih

Avstralska turistična organizacija turistom svetuje, kako preprečiti napad severnega medveda

13. januar 2018 ob 19:48

Svalbard - MMC RTV SLO

Na nasvete avstralske turistične organizacije, kako se izogniti napadu severnega medveda v skandinavskih državah, je norveško ministrstvo odgovorilo s posmehljivim tvitom.

V enem izmed svojih turističnih vodnikov je avstralska turistična organizacija Pametni popotnik objavila nekaj nasvetov, kako naj se obiskovalci skandinavskih držav izognejo napadu severnega medveda in tako poskrbijo za varnost.

Norveško ministrstvo za zunanje zadeve je na nasvete odgovorilo s posmehljivim tvitom, v katerem je zapisalo: "Avstralija, hvala za skrb. Vendar vam lahko zagotovimo, da so na Norveškem vsi medvedi nagačeni in ne predstavljajo nobene nevarnosti."

Največ medvedov v Svalbardu

Organizacija je pozneje poskušala pojasniti, da so z nasveti merili predvsem na tiste turiste, ki bodo obiskali Svalbard, norveško otočje, ki leži med celinskim delom Norveške in Severnim polom. Tam namreč živi okoli 2000 severnih medvedov.

Čeprav Svalbard v zadnjih letih privablja vse več turistov, ki si želijo ogledati medvede v naravnem okolju, pojasnilo ni padlo na plodna tla. Med nasveti je bilo namreč poudarjeno, da so bili nekateri turisti ob napadu severnega medveda na nezavarovanih

območjih in ladjah "hudo poškodovani ali celo ubiti". Ministrstvo je poudarilo, da običajni previdnostni ukrepi pri srečanju z medvedom zadostujejo, piše The Telegraph.

Vse več napadov

Vendar je prijavljenih napadov, v katerih so severni medvedi napadli turiste v zadnjih letih, več kot v preteklosti. V Svalbardu je medved leta 2015 napadel skupino čeških turistov, do smrti pa je ranil tudi 17-letnico. Domačini pojasnjujejo, da medvedi postajajo vedno bolj nevarni, ker stradajo.

"Medvedi postanejo nevarni takrat, ko se led stopi in ne morejo loviti. Mislim, da se ljudje sploh ne zavedajo, kako nevarni so lahko. Nedavno je eden izmed njih prišel v bližino vasi in ljudje so mu tekli nasproti, da bi ga fotografirali," je še dodal domačin.

Thank you #Australia for your concern. We can assure you that in mainland Norway all polar bears are stuffed and poses only limited risk. https://t.co/iZi2acRv18 — Norway MFA (@NorwayMFA) January 12, 2018

Here's an example from our Prime Minister's office. pic.twitter.com/qINeFbiUlu — Norway MFA (@NorwayMFA) January 12, 2018

K. Ši.