Pest kovancev, vrženih za srečo, je prizemljila letalo

80-letnica je verjela, da bo poletu iz Šanghaja tako prinesla srečo

28. junij 2017 ob 17:48

Šanghaj - MMC RTV SLO

Na letališču Pudong v Šanghaju so morali z letala družbe China Southern Airlines evakuirati 150 potnikov, saj je varnost poleta v Guangzhou ogrozil nevsakdanji incident.

Kitajska policija je pridržala 80-letno ženico, ko so prejeli prijave, da stoji na vzletni stezi letališča in meče kovance v airbus A320, ki se je pripravljal na vzlet.

Izkazalo se je, da gre eno od potnic, ki je pojasnila, da je to storila zaradi vraževerja, da met kovanca prinese srečo.

Policija je osem kovancev našla na stezi, toda enega so potegnili iz motorja letala, zato so se pri China Southern Airlines odločili za previdnostni ukrep in "izvedli popolni pregled motorja", da bi se prepričali, da se kakšen kovanec zagozdil še kje in tako ogrozil varnost vseh ljudi na krovu.

Letalo je bilo zato prizemljeno kar pet ur preden so se prepričali, da lahko varno vzleti.

Pravi plaz odzivov na nenavadni dogodek pa se je sprožil na družbenem omrežju Weibo, kitajski različici Twitterja, kjer je eden od uporabnikov zapisal: "Babica, letalo ni vodnjak želja!"

T. H.