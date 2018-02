Prav poseben program za upokojence: ples ob drogu

Uporabniki doma za ostarele so si želeli videti nekaj novega

23. februar 2018 ob 13:29

Domovi za ostarele se z ustvarjalnimi delavnicami, filmskimi večeri in drugimi dejavnostmi trudijo, da bi svoje uporabnike čim bolj zaposlili. Eden izmed domov v Veliki Britaniji pa je svoj program obogatil še z obiskom plesalk ob drogu.

Ker so se ostareli v domu Fairmile Grange v Veliki Britaniji ponavljajočih se dejavnosti že naveličali, so strokovne delavce v domu prosili za nekaj novosti v vsakodnevnem družabnem programu.

Želeli so si videti nekaj novega

Med številnimi predlogi zaposlenih se je znašel tudi nastop plesalk ob drogu."Uporabnikom smo predstavili veliko dejavnosti, s katerimi bi lahko zapolnili svoj prosti čas. Med vsemi so bili najbolj navdušeni nad obiskom plesalk ob drogu. Želeli so si ogledati nekaj novega in sodobnega," je za ameriške medije povedal direktor doma za ostarele Izzy Nicholls.

Upokojence je obiskalo šest žensk, starih od 20 do 40 let. Zaplesale so na več pesmi Abbe in Franka Sinatre. Med številnimi zvrstmi plesa ob drogu so za starejše občinsko doma izvedle nekaj akrobatskih trikov.

Ostre kritike

Družinski svetovalec Peter Hall, ki deluje v tamkajšnji cerkvi, je izjavil, da taka vrsta zabave za upokojence ni primerna. Tudi širša britanska javnost se je na program ostro odzvala.

Vendar v domu svoje odločitve ne obžalujejo. "Zavedamo se, da je ples ob drogu v veliko primerih še vedno tabu, zato smo veseli, da se lahko proti takim stereotipom bojujemo tudi pri nas," so povedali. Dodali so še, da so bile plesalke oblečene športno in da se uporabnikom predstave ne bi bilo treba udeležiti, če tega ne bi želeli.

"Nastop je bil spodoben in športen. Želim poudariti, da plesalke ob drogu niso striptizete," je dodala ena izmed plesalk.

