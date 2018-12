Pred obiskom princa Charlesa za loščenje kljuk zapravili 6000 evrov

Mesto zapravljanja ne obžaluje

14. december 2018 ob 12:01

Cork - MMC RTV SLO

Obisk kraljevega para je za vsako mesto velik dogodek, na katerega se je treba skrbno pripraviti. Irsko mesto Cork je pri tem nekoliko pretiravalo. Za loščenje vratnih kljuk v mestni hiši so pred obiskom princa Charlesa in Camille namreč zapravili več kot 6000 evrov.

Kraljevi par je mesto sicer obiskal junija, a so podrobnosti glede pretiranega zapravljanja na dan prišle šele zdaj. Za njun sprejem in nastanitev je mesto zapravilo 203.761 evrov, več kot 11.000 evrov pa so namenili za temeljito čiščenje prostorov mestne hiše. Od tega zneska jih je celih 6000 šlo za loščenje ročajev in kljuk vrat vrat v mestni hiši.

Sporno informacijo je ne družbenem omrežju Twitter razkril mestni svetnik Thomas Gould, ki je takšno zapravljanje označil za "noro", v svojem zapisu pa se je vprašal, zakaj niso tega denarja raje namenili socialno ogroženim osebam in brezdomcem.

"Ne moti me, da sta nas obiskala, ampak takega pretiravanja - glede na to, da imamo v mestu veliko brezdomcev -, ne prenesem," je zapisal ob fotografiji računa, ki jo je objavil na Twitterju.

Vodstvo mesta ob tem trdi, da cena ni pretirana, saj stroški vključujejo "servis, loščenje in lakiranje več kot 260 kosov medenine". Za CNN so povedali, da so s tem denarjem financirali prvo prenovo kljuk in ročajev v mestni hiši.

"Teh delov nismo prenavljali vse od takrat, ko so jih namestili pred 80 leti. Obnove nismo začeli zaradi kraljevega obiska, pač pa smo jo zaradi obiska le malo pospešili," so zatrdili.

Mesto Cork so nekoč sicer imenovali kar "uporniško mesto," saj so njegovi prebivalci vztrajno nasprotovali britanski nadvladi. Pred junijskim obiskom pa je mesto skoraj 14.000 evrov zapravilo tudi za oglaševanje mestnih znamenitosti, ki jih je nameraval obiskati kraljevi par.

Cork City Council’s spent €19,770 for a dinner for Charles & Camilla along with 70 guests. In total €203,761. I have no issue with them visiting but I cannot stand over this type of expenditure when we have the high levels of homelessness, hospital waiting lists € much more. pic.twitter.com/WmaUK4SI6o