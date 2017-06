Zaradi razvratne zabave 220 berlinskih policistov poslali domov

Popivanje, striptiz, uriniranje in seks v javnosti

28. junij 2017 ob 20:18

Hamburg - MMC RTV SLO/STA

Več kot 200 berlinskih policistov je moralo predčasno zapustiti Hamburg, kamor so prišli pomagat zaradi srečanja skupine G20, saj se je lokalno prebivalstvo razjezilo zaradi njihove objestnosti.

Predstavniki 20 svetovnih najmočnejših gospodarstev (G20) se bodo 7. in 8. julija sešli v Hamburgu, prisotnost vplivnežev pa terja okrepljeno policijsko prisotnost, zato so tudi druga nemška mesta ponudila pomoč in na sever poslale svoje enote, da bi pomagale pri zagotavljanju varnosti na tem pomembnem dogodku, ki bo predvidoma pritegnil tudi na tisoče nasprotnikov globalizacije.

Berlin je v Hamburg poslal 220 policistov, ki so jih namestili v kontejnersko naselje Bad Segeberg, kjer pa so se neznansko dolgočasili. Kot so potožili pozneje, "tam ni bilo niti televizije niti drugih družabnih aktivnosti", zato so se odločili, da bodo sami poskrbeli za svojo zabavo.

Zgroženi domačini

A ta je ušla z vajeti in zgroženi sosedje so poročali o popivanju, nespodobnem vedenju in malomarnem ravnanju s strelnim orožjem. Med očitki so se znašli tudi plesanje striptiz, skupinsko uriniranje ob ograji in ob tej isti tudi spolno občevanje para.

Zaradi incidenta so mestne oblasti od skupine berlinskih policistov zahtevale, da se nemudoma vrnejo domov. "Takšno obnašanje je sramotno za berlinsko policijo," pa je nemškim medijem priznal tiskovni predstavnik berlinske policije Thomas Neuendorf.

Divja policijska zabava v Hamburgu pa je sicer le zadnji v vrsti škandalov znotraj berlinske policije. Pred nekaj meseci je po pisanju Berliner Morgenposta prišlo na dan, da sta brata prodajala drogo na policijski akademiji, policijski pripravnik pa je ukradel nadzorno opremo in jo skušal prodati.

T. H.