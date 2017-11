Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Poraba dela denarja za sanacijo bolnišnic. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Kakšni bodo dejanski stro... Dodaj v

Kdo bo služil z reševanjem bolnišnic iz dolgov

Dokument v četrtek na vladi

29. november 2017 ob 20:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vlada bo v četrtek obravnavala dokument, ki določa delo tako imenovanega sanacijskega odbora in sanacijskih uprav. TV Slovenija je pridobila dokumente, ki razkrivajo, koliko bo - poleg 136 milijonov evrov, že namenjenih bolnišnicam - stalo njihovo delo.

Po prvem predlogu naj bi nas delo sanacijskega odbora in uprav v štirih letih stalo več kot 4 milijone evrov. Po pogovorih znotraj koalicije in nasprotovanju tako visokemu znesku pa je bil ta znesek znižan na 1,700.000 evrov.

Za kaj bo porabljen denar

Skoraj 370.000 evrov bo stalo delo sanacijskega odbora v štirih letih. Gre za nov sedemčlanski odbor, v katerem bodo trije javni uslužbenci in štirje zunanji člani, ki bodo delali po podjemnih pogodbah. Javni uslužbenci bodo lahko poleg plače dobili še nagrado za delovno uspešnost v višini do 20 odstotkov osnovne plače.

Zunanji člani pa bodo prejemali 25 evrov neto na uro. Predvideno je, da bodo delali 80 ur mesečno, kar pomeni 2.000 evrov plačila.

Kdo bodo člani, za zdaj ni znano, a se že pojavlja bojazen, da bo kdo na ta račun služil. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc pravi drugače: "Tukaj moram povedati - kar me zelo žalosti in česar v Sloveniji na žalost še nismo presegli - razmišljanja, recimo, da je tudi 25 evrov urne postavke [za delo] z odgovornostjo na žalost SD-ja oziroma gospoda Židana preveč plačati za najboljše strokovnjake, ki so se že izkazali kot sanatorji v Sloveniji."

Nagrajena pa bodo lahko tudi vodstva bolnišnic. Med sanacijo bodo namreč opravljala delo sanacijske uprave in bodo zaradi povečanega obsega dela lahko dobila do 20 odstotkov večje plačilo glede na osnovno plačo. Njihovo delo bo v štirih letih skupaj stalo dober milijon 200 tisoč evrov. Torej bo med nagrajenimi verjetno tudi katero izmed vodstev, ki so odgovorna za izgube bolnišnic.

Strošek tehnično-administrativne pomoči pa bo v štirih letih znašal še dobrih 100.000 evrov.

Vprašanje je, ali bo vlada ta predlog jutri podprla, pomisleke imajo tako v DeSUS-u kot v SD-ju.

Po poročanju Slovenske tiskovne agencije je predlog ministrice že komentiral prvak DeSUS-a Karl Erjavec. Ta "ni navdušen" in ga bo morala ministrica "kar močno prepričevati, da bo dal svoj glas". Najprej zaradi sanacijskega odbora, ki ga je razumel predvsem kot pomoč ministrici za zdravje pri pregledu sanacijskih programov. "Sedaj pa vidimo, da bi sanacijski odbor vstopil v vlogo sveta in uprave bolnišnic," je dejal in ocenil, da vzpostavljajo neki vzporedni način nadzora, kar pa ni v redu. "Če imamo svete zavodov in uprave, odgovorne za delo bolnišnic, mora vsakdo prevzeti svojo odgovornost. Ne pa, da ustanavljamo na ravni države še posebne organe, kot je sanacijski odbor, ki naj bi uredil stanje v bolnišnicah," je pojasnil. Zlasti ga moti, da bodo člani sanacijskega odbora prejeli zelo visoke nagrade, še poroča STA.

Petra Prešeren, TV Slovenija