Kokosovo olje enako nezdravo kot maslo ali svinjska mast

Nasičene maščobe povišujejo slab holesterol

16. junij 2017 ob 16:24

Dallas - MMC RTV SLO

Kokosovo olje naj bi bilo zaradi visoke vsebnosti nasičenih maščob, ki povišujejo t. i. slab holesterol, enako nezdravo kot svinjska mast ali maslo, so ugotovili ameriški znanstveniki.

Kokosovo olje je bogato z nasičenimi maščobami, ki povišujejo "slabi" holesterol, je ugotovila nevladna organizacija Ameriško srce (American Heart Association), poroča BBC.

Glede na nedavno raziskavo je v kokosovem olju 82 odstotkov maščob nasičenih, medtem ko je nasičenih maščob v maslu 63 odstotkov, v goveji masti 50 odstotkov ter v svinjski masti 39 odstotkov.

Kokosovo olje mnogi trgovci oglašujejo kot zdravo, saj naj bi maščobe v njem na človeški organizem delovale bolje kot ostale nasičene maščobe, vendar znanstveniki opozarjajo, da za to ni relevantnih študij, poroča BBC.

Kontradiktorni zdravstveni nasveti

Uživanje živalskih maščob, kot je svinjska mast, naj bi bilo za človeško telo načeloma slabše kot uživanje rastlinskih maščob, kot je olivno olje. Ta teorija je osnova glede na vsebnost nasičenih maščob; več kot jih je, slabši naj bi bil izdelek za uživanje.

Nasičene maščobe naj bi dvigovale raven t. i. slabega holesterola, ki lahko maši žile ter zvišuje tveganje za srčne bolezni in kapi.

Zagovorniki kokosovega olja sicer trdijo, da je zaradi mešanice različnih maščob to vendarle zdravo za uživanje, vendar Ameriško srce ugovarja, da za to ni relevatnih študij.

Zdrave alternative

Študija izpostavlja, da je zamenjava nasičenih maščob z bolj zdravimi alternativami enako učinkovita kot zdravila za nižanje holesterola.

Človeški organizem pa vendarle potrebuje maščobe, saj te vsebujejo esencialne tolščne kisline, ki telesu pomagajo absorbirati vitamine A, D in E.

"Priporočamo zamenjavo nasičenih maščob z nenasičenimi v vsakodnevni prehrani - namesto masla uporabljamo olje ter uživamo hrano kot avokado, mastne ribe, oreščke in semena, namesto z nenasičenimi maščobami bogatih živil kot so torte, keksi, čokolade in mastno meso," meni Victoria Taylor iz organizacije Britansko srce.

Slab in dober holesterol

Holesterol je vosku podobna snov, ki je ključna sestavina živalske celice. Iz njega v telesu nastanejo številne druge snovi, ki so nujne za življenje, med drugim tudi nekateri hormoni.

Holesterol nastane v jetrih, precej pa ga telo dobi s hrano, holesterol definira portal eZdravje, ki ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Holesterol, ki vsebuje lipoprotein z nizko gostoto naj bi bil slab, ker se lahko nabira v žilnih stenah ter pripomore k razvoju strdkov, zaradi katerih lahko pride do srčnega napada in/ali kapi.

Holesterol, ki vsebuje lipoprotein z visoko gostoto naj bi bil dober, ker lipoproteine z nizko gostoto odplavi v jetra, ki jih razgradijo.

J. R.