Na mariborski onkologiji lahko dnevno zdravijo že 25 bolnikov

Na oddelku za onkologijo UKC-ja Maribor jim je poleti uspelo zaposliti dodatne kadre in tako so postopoma začeli tudi širititi program dela. Zdaj lahko hkrati delajo na obeh obsevalnih napravah.

"Vse, kar smo načrtovali, smo tudi uresničili," je povedala predstojnica oddelka za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Maja Ravnik. "Na začetku julija smo zaposlili dodatno število inženirjev in v poletnih počitnicah je celotna ekipa inženirjev že lahko delala na obeh obsevalnih aparatih hkrati," je pojasnila. Medtem ko so še spomladi zdravili z obsevanjem 15 onkoloških bolnikov na dan, jih lahko zdaj 25.

V prihodnje nameravajo število obsevanih bolnikov še povečevati, do novega leta bi po predvidevanjih Ravnikove lahko obsevali že okoli 35 bolnikov na dan. Ker gre za zelo zahtevno dejavnost, enoto za radiološko medicino širijo po korakih, odvisno od izpopolnjevanja kadrov, ki prav tako teče postopno. Za vsako etapo morajo tudi na novo pridobivati vsa potrebna dovoljenja.

Trenutno obsevajo paliativne bolnice z rakom dojke, že na začetku prihodnjega leta pa bodo program zdravljenja razširili tudi na bolnike z rakom na pljučih. Prihodnje leto načrtujejo še uvedbo radikalnega obsevanja raka pljuč in pozneje še raka danke. Za nekatera zdravljenja, predvsem specifičnih rakov, pa bodo bolniki še vedno morali v Ljubljano.

Pomoč iz Ljubljane in Zagreba

Zdravljenja na mariborski onkologiji izvajajo v tesnem sodelovanju z Onkološkim inštitutom v Ljubljani in zdravnikom iz Zagreba. Sami imajo še vedno le eno zdravnico specialistko, ki pa je trenutno na porodniškem dopustu, zato štirim specializantom izmenično pomagajo štiri specialistke iz ljubljanskega onkološkega inštituta in omenjeni specialist iz Zagreba. Radioloških inženirjev imajo za zdaj sami dovolj, manjka pa jim fizikov.

