Nekdanji direktor predal posle: UKC je v dobri kondiciji

Primopredaja poslov novega in starega vodstva UKC-ja Ljubljana

3. januar 2018 ob 14:48,

zadnji poseg: 3. januar 2018 ob 15:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji direktor UKC Ljubljana (UKCL) Andraž Kopač je predal posle svojemu nasledniku Alešu Šabedru. Strokovno vodenje UKCL-ja je prevzela Jadranka Buturović Ponikvar.

"Zahvaljujem se vsem sodelavkam in sodelavcem za dobro sodelovanje in požrtvovalno delo, ki ga vsak dan namenjajo svojim bolnikom, sodelavcem in tudi UKC-ju. Skupaj nam je uspelo narediti kar nekaj pomembnih rezultatov v smeri izboljšanja delovanja in poslovanja UKC-ja," je dejal Andraž Kopač ter pojasnil, da so v UKCL-ju ne glede na zaostrene pogoje delovanja za bolnišnice v letu 2017 ohranjali raven storitev in jo celo nadgrajevati.

Kopač je ob primopredaji komentiral vprašanji otroške srčne kirurgije in otroške kardiologije, ki sta ga stali položaja. Povedal je, da so podpisali pogodbo z odličnim centrom Motola iz Prage, na tej osnovi pa se bo lahko nadgrajevala obravnava bolnikov.

"Skozi vse izvedene nadzore, na osnovi rezultatov zdravljenja in tudi glede na sklepe strokovnega sveta UKC-ja se je izkazalo, da so bile odločitve skozi celotno lansko leto prave in da je UKC dobro skrbel za svoje bolnike," je dejal Kopač.

Ključna je skrb za bolnike

Aleš Šabeder, ki je prevzel vodenje UKCL-ja kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja, je povedal, da ga veseli prevzemanje vodenja največje slovenske bolnišnice. "UKC je odlična strokovna in znanstvena institucija z ogromno znanja in zelo dobrimi zaposlenimi, ki vsak dan skrbijo za naše bolnike," je prepričan Šabeder.

Med ključnimi nalogami je navedel skrb za bolnike, zagotavljanje podlage za nadaljnje nemoteno delovanje zavoda, dobre medsebojne odnose, sodelovanje, enakopravno obravnavo vseh zaposlenih, pripravo srednjeročnega načrta, identifikacijo ključnih žarišč in pripravo ukrepov za sanacijo ter umestitev zavoda na evropski in svetovni zemljevid.

Za Buturović Ponikvarjevo je dejal, da je odlična strokovnjakinja. "Verjamem, da bomo s strokovno direktorico in glavno medicinsko sestro opravili dobro delo in odlično sodelovali. Poskrbel bom za dobro in vzdržno delovanje zavoda, strokovna direktorica pa za nadaljnje dobro delovanje stroke, strokovni razvoj in strokovna vprašanja," je dodal. Na vprašanja ni želel odgovarjati, saj se želi najprej podrobno seznaniti z delovanjem v UKCL-ju.

Ohraniti doseženo raven

Nova strokovna direktorica Jadranka Buturović Ponikvar je dejala, da sta primopredajo s predhodnico Marijo Pfeifer opravili že v petek. "Iskreno se ji zahvaljujem za opravljeno delo, dobro sodelovanje in konstruktivno predajo. Ob primopredaji me je seznanila s tekočimi problemi, ki jih bomo z generalnim direktorjem in glavno medicinsko sestro v nadaljnjem obdobju skupno reševali," je povedala Buturović Ponikvarjeva.

Zaveda se, da je ključna naloga vodstva UKCL-ja ohraniti dosežno raven in omogočiti nadaljnji razvoj bolnišnice v stabilnih, umirjenih in ustvarjalnih razmerah. "Delo v zdravstvu je zelo zahtevno. V naših rokah so življenja in zdravje bolnikov, zato potrebujemo mir in koncentracijo, da se bolnikom popolnoma posvetimo. Delovala bom povezovalno in vse zaposlene v UKC-ju usmerjala v tisto, kar nam je skupno, in to je skrb za bolnike," je poudarila.

Trudila se bo tudi, da bodo zaposleni motivirani za delo in zadovoljni, za kar so po njenih besedah pomembni pravična in enakopravna obravnava, spoštljiv odnos in občutek enakovrednosti vseh. "Za delovanje UKC-ja smo prav vsi zaposleni nepogrešljivi in za vse nas veljajo enaka pravila in enaka delovna disciplina. Temu bom tudi z lastnim zgledom posvečala veliko pozornosti," je dejala. Prepričana je, da je UKC Ljubljana izjemna bolnišnica.

Poudarjen pomen timskega dela

Glavno medicinsko sestro v UKCL-ju Nevenko Brolih, ki je na tem položaju od decembra 2015, veseli, da sta v. d. generalnega direktorja in strokovna direktorica poudarila pomen timskega dela. "Pred nami je veliko zastavljenih ciljev, za njihovo realizacijo se bomo morali vključiti vsi zaposleni, saj bomo le tako lahko zagotovili vse, kar pričakujejo od nas bolniki," je dejala in opozorila, da je njihova "prvenstvena naloga, da dobro in kakovostno poskrbijo za bolnike in da se vsi zavedajo, da so tukaj zaradi bolnikov".

G. C.