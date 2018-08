Predstavitev Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni odpovedali

Prestavitev na predvidoma naslednji teden

2. avgust 2018 ob 16:03

Za danes je bila napovedana novinarska konferenca Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, vendar so jo zaradi nepričakovane nujne zasebne obveznosti predsednika inštituta Igorja Gregoriča odpovedali.

Kako močan je utrip otroške srčne kirurgije? V minulih mesecih so ga slabile afere, prepiri, odhodi, glasni protesti staršev, ugibanja o zaslužkih zdravnikov in očitki, da začasno zaposlovanje tujih strokovnjakov črni domače. To je tudi razlog za dvome ob ustanovitvi Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, ki so prisili pristojne k temu, da bodo v prihodnjih dneh podrobneje pojasnili, kdo in kako bo zdravil najmlajše srčne bolnike.

Toda novinarska konferenca Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, ki je bila napovedana za danes, je bila tudi odpovedana. Kot razlog so navedli nepričakovano nujno zasebno obveznost predsednika inštituta Igorja Gregorčiča. Gregorič želi - verjetno tudi zaradi številnih dvomov v javnosti v zvezi z delovanjem inštituta - javnosti sam celovito predstaviti vsebino, vizijo in način dela inštituta, kot si ga je zamislil. Na novinarski konferenci bi bili navzoči tudi ameriški kirurg, ki je ta teden v kliničnem centru, ter predstavniki staršev. Obljubljeno je, da bodo novinarsko konferenco vnovič sklicali v roku enega tedna.



Nacionalni inštitut je dovoljenje za opravljanje dejavnosti dobil pred dobrima dvema tednoma, tako veliko novosti glede njegovega delovanja niti nismo pričakovali. Celotna klinična dejavnost se izvaja v okviru ljubljanskega UKC-ja, inštitut pa zagotavlja tuje otroške kardiologe, ki jih plačuje po pogodbi približno toliko kot plačuje UKC kardiokirurge iz Prage.

Gostujoči zdravniki se menjavajo tedensko, denimo ta teden je pri nas otroški kardiolog Horhe Salazar iz ZDA. Vsi sodelujejo z zdravniki, ki jih zagotavlja UKC iz Hrvaške in Prage, to je s kardiologi, intenzivisti, kirurgi in opravljajo preglede ter druge storitve. Delno zaposlene ima še štiri odgovorne nosilce dejavnosti, ki so vsi slovenski zdravniki.

Po sredinem poročilu iz UKC-ja, da zdravljenje otrok s srčnimi boleznimi zdaj dobro poteka, kaže, da je večina staršev zadovoljnih, pomembno zanje je, da delo poteka strokovno in varno, pri tem jih ne zanima ali so zdravniki drago plačani v Ljubljani ali pa gredo na prav tako drage posege v tujino.

Pismo nezadovoljnega starša

Na UKC, varuhinjo in tudi vlado, pa je sinoči prišlo odprto pismo enega starša, ker so mu odpovedali ambulantni pregled, nato pa je otroka, kot je zapisal, pregledal prvi zdravnik, ki je imel čas, pa tudi, da naj bi na pediatrični kliniki odpovedali vse preglede. Na UKC-ju so to zanikali, da sicer v posameznih primerih lahko pride do prestavitve pregledov in starši takoj dobijo nov datum, ali pa jih o tem naknadno obvestijo po pošti. Da tudi avgusta redno deluje pet specialističnih ambulant in ena za kontrolo srčnih spodbujevalnikov. Javnosti pa je znana tudi namera Gregoriča, da bo inštitut lahko prevzel nase celotno dejavnost šele takrat, ko bo imel otroške kardiologe in kirurge redno zaposlene ter še drug kader, za ta prehod pa bo potrebno še kar nekaj mesecev, če ne let.

