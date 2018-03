Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pri reševanju kadrovske stiske bosta pomagali zdravnici iz Maribora, vendar zgolj pri prevozu najbolj bolnih otrok iz regijskih bolnišnic v ljubljanski UKC. Foto: BoBo VIDEO Kritične razmere na podro... Dodaj v

Skrb vzbujajoče razmere na otroški intenzivni terapiji v ljubljanskem UKC-ju

Na pomoč bodo pri prevozu priskočili mariborski kolegi

1. marec 2018 ob 20:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kadrovska stiska na oddelku za intenzivno otroško terapijo v ljubljanskem kliničnem centru skrbi tudi zdravnike v Mariboru, saj lahko najhujše primere rešujejo le v Ljubljani.

Razmere na oddelku za intenzivno terapijo s strahom spremljajo tudi zdravniki iz mariborskega kliničnega centra. Svojim kolegom bodo na pomoč priskočili tako, da bosta dve njihovi zdravnici enkrat na mesec pomagali ljubljanski ekipi, ki skrbi za prevoz najbolj bolnih otrok iz regijskih bolnišnic v ljubljanski klinični center. Več pomoči za zdaj ne morejo ponuditi, ker imajo tudi sami komaj dovolj zdravnikov.

V mariborski enoti intenzivne terapije za otroke skrbijo za nedonošenčke, rojene tri ali štiri mesece prezgodaj, za otroke po operacijah in poškodbah. Torej za otroke, katerih življenje visi na nitki. Ker lahko nekaterim, najhuje bolnim, pomagajo le v kliničnem centru v Ljubljani, se v Mariboru bojijo. "Če bi ljubljanska otroška intenziva nehala delovati, mi določenih otrok v Sloveniji ne bi mogli oskrbeti. Tudi za nas bi bila to katastrofa," je povedal Vojko Berce, namestnik predstojnice klinike za pediatrijo UKC-ja Maribor.

Delo v intenzivnih enotah je eno najzahtevnejših

S podobno kadrovsko stisko, ko so za bolne otroke skrbeli le trije, občasno štirje zdravniki, so se pred leti spopadali tudi sami in se takrat spraševali, kako varno je sploh delo v takih razmerah. "Zelo težko je bilo, tako da smo se spraševali, ali je sploh smiselno oz. varno imeti enoto intenzivne terapije pri nas," se razmer v preteklosti spominja Berce.

Zdaj so razmere podobne na ljubljanski intenzivni terapiji za otroke, kjer bosta od maja po odhodu še ene zdravnice le dva redno zaposlena zdravnika. Delo je v intenzivnih enotah že tako eno najzahtevnejših. "Delo je nevarno, nevarno je tako za pacienta kot tudi zdravnika. Z eno nogo si pravzaprav na naslovnici kakega rumenega časopisa ali pa tudi na sodišču," naravo dela pojasnjuje Berce.

Trenutno lahko pomagajo le pri prevozu

Danes imajo na mariborski intenzivni terapiji več zdravnikov kot v Ljubljani, šest pediatrov intenzivistov in tri mlade zdravnike, ki pa še ne delajo samostojno. "To omogoča trenutno zadovoljivo delovanje. Čim je dolgotrajna bolniška, nastane problem."

Za zdaj lahko ljubljanskim kolegom pomagajo le pri prevozu najhuje bolnih otrok iz regijskih bolnišnic. "Dve zdravnici sta se odločili, da bosta enkrat mesečno pomagali v tej transportni ekipi, ki jo ima UKC Ljubljana," je dodal Berce. Zagotovo je to dobrodošla pomoč, ki pa ne bo rešila težav s pomanjkanjem zdravnikov v Ljubljani.

Petra Prešeren, Televizija Slovenija