Poudarki Mladi zdravniki pravijo, da je to kazalnik večje, sistemske težave Mladih zdravnikov je premalo, tisti, ki delajo, pa so preobremenjeni Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 6 glasov Ocenite to novico! V kliničnem centru so bili z razpisom, na katerega se je prijavil le en kandidat, zadovoljni. Foto: BoBo VIDEO Na delovno mesto začetnik... Dodaj v

V kliničnem centru na delovno mesto začetnika zaposlili upokojenega strokovnega direktorja

Tudi upokojenemu zdravniku se zdi zaposlitev nenavadna

27. november 2017 ob 19:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Univerzitetni klinični center Ljubljana je na delovno mesto zdravnika začetnika zaposlil upokojenega zdravnika, dolgoletnega strokovnega direktorja nevrološke klinike Davida B. Voduška. V kliničnem centru pravijo, da se je Vodušek na razpis prijavil edini, Mladi zdravniki Slovenije pa ob tem primeru opozarjajo na pomanjkanje zdravnikov v Sloveniji.

Dolgoletni vodja nevrološke klinike je s kliničnim centrom podpisal enoletno pogodbo za opravljanje dela zdravnika specialista brez izkušenj. Pravi, da zato, ker se še ni želel upokojiti, ne glede na to, da se zaposlitev tudi njemu zdi nekoliko nenavadna, saj ni običajno, da nekdo, ki je bil več let strokovni direktor, želi opravljati rutinsko delo. "Moram priznati, da sem se javil na razpis specialista, ne da bi se poglabljal v podrobnosti," je ob tem dejal Vodušek.

Na razpis so ga opozorili v kliničnem centru. Zaradi delovne dobe in izkušenj ima 57. plačni razred, kar je sedem razredov več kot za razpisano delovno mesto zdravnika specialista, na katerega se je prijavil. Vodušek ob tem poudarja, da ni pogojeval podpisa pogodbe z ničimer in da se je zavedal, da bo opravljal rutinsko delo.

UKC: Prijavil se je le Vodušek

Iz kliničnega centra so odgovorili, da se je na razpis prijavil samo Vodušek, 57. plačni razred pa je dobil zato, ker je tako plačo prejemal, ko je bil še strokovni direktor nevrološke klinike. Čeprav je bil razpis objavljen le tri dni in se je nanj prijavil prekvalificiran zdravnik, so bili s tem zadovoljni in razpisa niso ponovili.

Mladi zdravniki pravijo, da je to kazalnik večje, sistemske težave. Mladih zdravnikov je premalo, tisti, ki delajo, so pa preobremenjeni. "Zadeva je zelo simptomatska za slovensko zdravstvo. Če pomislimo, delodajalec potrebuje nekoga, da opravi delo, in ob dejstvu, da je zdravnikov v Sloveniji premalo, se zateče k tistemu, ki je pripravljen delo opraviti," pravi predstavnica Mladih zdravnikov Slovenije Tina Bergant in dodaja, da mladi zdravniki ne bi odhajali v tujino, če bi država zanje ustvarila ustrezne pogoje.

Aleksandra Trupej, TV Slovenija