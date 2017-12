Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Porodno sobo za tvegane porode so prenovili z donacijami. Foto: EPA Danes je res lep dan. Ko lahko rečemo, da smo veseli, ker nam je prvi od treh dobrih mož, ki obdarujejo v mesecu decembru, prinesel prenovljeno porodno sobo št. 7 za tvegane porode. Nataša Tul Mandić Sorodne novice Nova ljubljanska porodnišnica 30-letnico praznuje z mladimi Dodaj v

V ljubljanski porodnišnici prenovili sobo 7 za tvegane porode

Sredstva so zbrali z donacijami

6. december 2017 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odprli so na novo opremljeno in obnovljeno porodno sobo za tvegane porode, ki so jo uredili z donacijami. V ljubljanski porodnišnici imajo sicer 11 porodnih sob.

Vrednost celotne prenove porodne sobe je 85.000 evrov. Od tega je Rotary Club 25 iz Ljubljane zagotovil skoraj 66.000 evrov, razliko so dodali iz sredstev drugih donacij.

V ljubljanski porodnišnici, ki je osrednja slovenska porodnišnica, se rodi več kot tretjina slovenskih otrok. "Nismo samo največji v državi, smo tudi porodnišnica, kjer spremljamo in zdravimo najbolj bolne in ogrožene nosečnice, porodnice in novorojenčke iz ljubljanske regije in vse Slovenije," je dodala.

Porodnišnica je bila zgrajena s samoprispevkom, v nekaterih infrastrukturnih pogledih pa je že pošteno obrabljena. "Prav letos praznujemo 30 let delovanja nove porodnišnice in tudi naša hiša potrebuje novo opremo za sodobno in varno porodništvo in neonatologijo, zato smo izjemno veseli, da se je Rotary klub 25 iz Ljubljane spomnil na nas in nam omogočil prenovo te porodne sobe," je še pojasnila Tul Mandićeva.

Dobrodelno akcijo so člani Rotary kluba 25 začeli lani. "Pravijo, da so otroci naše največje bogastvo, zagotovo pa so za zdrave malčke še najbolj hvaležni tisti starši, ki doživijo kritičen porod, pri katerem je v nevarnosti življenje dojenčka ali mame," je povedal aktualni predsednik Rotary kluba 25 Elio Iori.

