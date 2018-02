Za neupravičeno napotitev k specialistu bo kaznovan zdravnik

Zdravniki pred težkimi odločitvami

10. februar 2018 ob 19:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Splošni dogovor o obsegu letošnjih zdravstvenih programov predvideva denarno kazen za zdravnike, ki bodo bolnika neupravičeno napotili na specialistični pregled.

Ali bodo zdravniki na primarni ravni odslej denarno kaznovani, če bodo bolnika neupravičeno napotili na specialistični pregled? V okviru splošnega dogovora, ki sicer opredeljuje obseg zdravstvenih programov za to leto, je namreč predviden tudi tak ukrep. Na ministrstvu za zdravje želijo na ta način zmanjšati neustrezne napotitve na sekundarno raven in tako omogočiti hitrejši dostop do preiskav tistim, ki jih nujno potrebujejo. V zdravniški zbornici in sindikatu družinskih zdravnikov pa menijo, da je tak ukrep nezakonit, predvsem pa zelo škodljiv za bolnike.

Zdravnik Igor Muževič in drugi družinski zdravniki naj bi v prihodnje sami krili stroške neupravičenih napotitev bolnikov na specialistične preglede. "Ta ukrep je nezakonit, ker zakon o pacientovih pravicah jasno določa, da napotni zdravnik bolnika napoti skladno s strokovnimi priporočili in s posebnimi okoliščinami stanja bolnika," je povedal Muženič, tudi predstavnik Sindikata družinskih zdravnikov Praktikum.

"Vlada je to točko dodala mimo kakršnih koli dogovarjanj v predhodnih stopnjah sprejemanja splošnega dogovora. Ocenjujemo, da je to nezakonit postopek vlade," je izjavila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) Zdenka Čebašek Travnik.

Ukrep pa pravi naslednje: razširjeni strokovni kolegiji bodo pripravili merila za ustrezne napotitve. Na podlagi teh bo specialist po pregledu presodil, ali je bil bolnik na preiskave napoten upravičeno ali ne.

"Zdravnik, ki bo v strahu pred domnevno kaznijo, ki lahko sledi, bo verjetno napisal manj napotnic, pri tem pa spregledal kakšen pomemben podatek, ki bo za pacienta lahko tudi usoden," je komentirala Čebašek Travnikova, ki meni, da je nemogoče pripraviti tako enoznačna merila, da "bi jih lahko zdravniki na sekundarni ravni brez dvoma upoštevali in odkljukali, ko mu bodo poslali račun za opravljeno storitev".

"Pa tudi če bi bilo to mogoče narediti, je v praksi lahko samo smernica oziroma vodilo. Vsak posameznik ima namreč toliko drugih osebnih okoliščin in obolenj, da je treba čisto vsako smernico prilagoditi potrebam posameznega človeka," se glasi izjava zdravnika Muženiča.



Januarja so zdravniki v povprečju napisali 62 napotnic, rekorder pa kar 800. Kirurg in travmatolog Franci Vindišar pravi, da je delež neupravičenih napotitev velik in ukrep podpira, a se že zaveda očitkov.

Predsednica zdravniške zbornice meni, da bo ukrep povzročil razdor med zdravniki v primarnem zdravstvu in specialisti, predvsem pa porušil zaupanje med bolniki in njihovimi osebnimi zdravniki.

Špela Lobe, TV Slovenija