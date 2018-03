Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Novi prostori Lekarne Ljubljana v Grosupljem Foto: Televizija Slovenija VIDEO Grosupeljska lekarna: spo... Dodaj v

Zdravstvena ministrica ovadena zaradi odprtja nove lekarne v Grosuplju

Ministrstvo za zdravje meni, da dela v skladu z zakonodajo

19. marec 2018 ob 21:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Lekarna Ljubljana v torek odpira nove prostore pri Zdravstvenem domu Grosuplje, hkrati pa zapira svoje prostore v naselju Sončni dvori. A Lekarna Kosobrin je zaradi nove lekarne podala kazensko ovadbo proti ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc.

Na ministrstvu za zdravje so potrdili, da so podali soglasje k ustanovitvi lekarne pri Zdravstvenemu domu Grosuplje in odločbo o verifikaciji lekarne. S tem bo Lekarna Ljubljana lahko začela poslovanje v novih prostorih. Z odprtjem nove lekarne pa ni zadovoljna koncesionarka Petra Žagar. Na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je v nedeljo podala kazensko ovadbo proti ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc, v kateri je bremeni več kaznivih dejanj. Med drugim naj bi s soglasjem za ustanovitev nove lekarne po mnenju Žagarjeve ministrica zlorabila uradni položaj s posledico pridobitve velike protipravne premoženjske koristi za Lekarne Ljubljana.

Zakon o lekarniški dejavnosti

Poleg dveh lekarn Lekarne Ljubljana je v Grosuplju še Lekarna Kosobrin. V skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti mora biti na eno lekarno vsaj 6000 prebivalcev, kar pomeni, da Grosuplju pripadajo tri lekarne. Njihovo število torej ni sporno. Si pa Lekarne Ljubljana veliko obetajo od nove lokacije tik ob zdravstvenem domu. Na občini selitev podpirajo, saj menijo, da bodo občani veseli, ker bodo lahko zdravila prevzeli v neposredni bližini zdravstvenega doma.

Zakon o lekarniški dejavnosti nalaga tudi, da mora biti najmanjša razdalja med obstoječo in novo lekarno, merjena po javni cesti, v urbanih področjih najmanj 400 metrov. Na ministrstvu so navedli, da razdalja med novo in obstoječo lekarno znaša 402,03 metra, kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja pa je Lekarna Ljubljana priložila izmero oziroma strokovno mnenje geodetskega izvedenca.

La. Da.