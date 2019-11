Slednji je najnovejši film Jean-Pierra in Luca Dardenna, ki ju je tokrat zanimalo, "kako lahko voljan in dovzeten um ter mlado telo postaneta orodje za na sovraštvu osnovan ideal". "Otrok verjame v ta ideal čistosti. Vanj verjame z vsem svojim bitjem in postane bolj radikalen od radikalcev."

Zgodba je postavljena v današnjo Belgijo, sledi pa trinajstletnemu Ahmedu, ki je razpet med ideali svoje vere in skušnjave najstniškega življenja. Na eni strani živi običajno najstniško življenje z vsemi peripetijami, ki pritičejo tem letom, po drugi pa je nevarno vse bolj povezan z lokalnim imamom, ki vceplja Ahmedu v glavo bojevite ideje. Fanta pripelje do tega, da se ne želi rokovati s svojo učiteljico zgolj zato, ker je ženska, doma pa v arabščini zmerja svojo mamo, ker pije alkohol. Posebej se ga dotaknejo zgodbe, ki mu jih islamski učitelj pripoveduje o mučenikih, ki so življenje žrtvovali za džihad. Na ta način je namreč umrl tudi njegov bratranec. Ahmedova usoda je tako odvisna od tega, na katero stran se bo postavilo njegovo srce - radikalnega islama ali vrednot zahodnega sveta?

