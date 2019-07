Na tradicionalni razstavi na beltinskem gradu so predstavljeni šele pred kratkim najdeni in še neobjavljeni zapisi iz Bratoncev ter dokumenti iz mariborskega Pokrajinskega arhiva, razstavo pa bogati multimedijska predstavitev portala Prekmurje RTV Slovenija, na katerem pravkar berete to novico, z ekskluzivnimi arhivskimi posnetki.