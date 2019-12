Hotel Diana stoji v središču Murske Sobote, ima 150 postelj in zaposluje približno 50 ljudi. Foto: Facebook Hotel Diana

Člani Sindikata delavcev gostinstva in turizma v družbi Hotel Diana, ki upravlja z istoimenskim hotelom v Murski Soboti, so sklep o stavki sprejeli v petek. Stavkovne zahteve se glasijo: zakonsko izplačilo plač, prispevkov in potnih stroškov, izplačilo neizplačanega deleža regresa za letni dopust za leto 2019 ter vzpostavitev socialnega dialoga, so danes poročili iz sindikata.

Delodajalec že dva meseca zamuja z izplačilom plač, tri mesece pa zamuja z izplačilom prispevkov in potnih stroškov. Prispevki za socialno varnost v mesecu decembru še niso poravnani, so opozorili v sindikatu. Od 1050 evrov, kolikor bi morali dobiti regresa za letni dopust v skladu s kolektivno pogodbo, so doslej prejeli le 221 evrov.

Zahtevajo tudi vzpostavitev socialnega dialoga. Sedanji direktor Boštjan Serec je položaj nastopil 25. oktobra, a se zaposleni z njim še niso spoznali in ne sestali, prav tako ne sprejme predstavnikov sindikata, je pojasnila generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Breda Črnčec. Takšen odnos kaže na popolno ignoranco zaposlenih in sindikata.

Prodaja, zahtevana izpraznitev in kazenska ovadba

Lastnik stavbe je družba Heta Asset Resolution, ki je že pred časom zahtevala izpraznitev objekta, ker ga želi prodati. Prejšnja lastnica in direktorica družbe Hotel Diana Olga Belec je medtem družbo prodala Jasni Klepec in njenemu poslovnemu partnerju Željku Jovanoviću ter si prislužila kazensko ovadbo.

V njej Belčevi med drugim očitajo sum goljufije, ker da pred prodajo podjetja kupcev ni seznanila z nekaterimi pomembnimi informacijami glede poslovanja družbe. Tako naj bi jim zamolčala podrobnosti v zvezi z izvršbo glede izpraznitve nepremičnine, zamolčala naj bi tudi obveznosti do delavcev iz naslova neizplačanih jubilejnih nagrad in presežnih ur. Belčeva nasprotno trdi, da je do kupcev prejela le del kupnine.

Hotel Diana stoji v središču Murske Sobote in je nekdaj veljal za središče družabnega življenja v Prekmurju. Ima 150 postelj in zaposluje približno 50 ljudi.