Po raziskavi Ninamedie se volitev namerava udeležiti četrtina vprašanih.

V raziskavi, ki jo je za časopisa Dnevnik in Večer opravila agencija Ninamedia, vodilni trojici sledijo liste NSi-ja (8,1 odstotka glasov vprašanih), Levice (6,5), DeSUS-a (5,7), SAB-a (3,4), SNS-a (2,5), Zelenih Slovenije (2), SMC-ja (1,1), Povežimo se (0,5), Dobre države (0,4) ter ZSi-ja in DOM-a (po 0,3 odstotka). Kar 21,5 odstotka anketirancev pa je odgovorilo, da še ne vedo, koga bi volili, ali pa tega niso želeli povedati.

Če se iz ankete odvzame dobra petina neodločenih volivcev oz. tisti, ki niso želeli razkriti svoje odločitve, bi po takšnem preračunu skupna lista SDS-a in SLS-a dobila 25 odstotkov glasov, LMŠ 20,6 odstotka, SD 15 odstotkov, NSi 10,4 odstotka, Levica 8,3 odstotka, DeSUS 7,3 odstotka, SAB 4,3 odstotka, SNS 3,2 odstotka, Zeleni Slovenije 2,5 odstotka, SMC 1,5 odstotka, Povežimo se 0,7 odstotka, Dobra država 0,5 odstotka, ZSi in DOM pa vsaka po 0,4 odstotka glasov.

Polovici pomembnejši kandidat kot stranka

Raziskava je imela vključeno tudi vprašanje, ali je volivcem pri izbiri pomembnejša stranka ali ime kandidata. Polovica (50 odstotkov) je odgovorila, da jim je kandidat pomembnejši od stranke, za 33,7 odstotka vprašanih je pomembnejša stranka, 16,3 odstotka pa jih je odgovorilo, da ne ve. Anketirance pa so v anketi spraševali tudi, ali so seznanjeni z možnostjo uporabe prednostnega glasu na evropskih volitvah in ali nameravajo ta glas tudi uporabiti. Polovica vprašanih to možnost pozna, polovica ne. Največ ‒ 55,9 odstotka ‒ ga namerava uporabiti, 21,1 odstotka pa ga ne namerava. 23 odstotkov vprašanih tega še ne ve.

Glede volilne udeležbe so glasovi precej enakomerno porazdeljeni. Da se bodo volitev zagotovo udeležili, je odgovorilo 28,4 odstotka vprašanih. Verjetno se volitev namerava udeležiti 25,1 odstotka vprašanih. Da se jih verjetno ne bodo udeležili, je odgovorilo 20,3 odstotka, da zagotovo ne, pa 22,8 odstotka vprašanih. 3,4 odstotka anketirancev še ne ve, ali se bodo volitev udeležili. Pri tem tako Večer kot Dnevnik opozarjata, da je podatke glede udeležbe treba jemati z določeno mero zadržanosti, saj je dejanska volilna udeležba praviloma precej nižja od napovedane.

Anketo je za Večer in Dnevnik opravila agencija Ninamedia. Telefonsko anketiranje je potekalo med 20. in 23. majem, in sicer na vzorcu 522 oseb.