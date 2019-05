Urša Zgojznik. Foto: BoBo

Po oceni Urše Zgojznik, nosilke liste Povežimo se, smo včasih tako zavedeni, ko mislimo, da nimamo nobene moči, ampak če se združimo in če si res želimo boljšo prihodnost, potem moramo izbrati prave kandidate, ki lahko veliko spremenijo.

"Imamo pravico in dolžnost, da naredimo nekaj za prihodnost, ker časa ni več," je dejala Zgojznikova.

Njeno sporočilo volivcem je, da se je treba združiti in skupaj zahtevati več, saj je zdaj pravi čas za to.

Od volilne kampanje za volitve v Evropski parlament je pričakovala nekoliko več, meni pa, da je kampanjo vodila etablirana politika, zato ni bilo veliko prostora za razpravo o pravih vprašanjih prihodnosti.

Po njenih besedah je bilo med kampanjo preveč poudarka na migracijah in splošnih debatah. Zelo si želi, da bi v nedeljo vsi odšli na volišča in da bi se zavedali, da je etablirana politika tista, ki že desetletja vodi naša življenja in "na nas je, da začnemo spreminjati tudi ta del, torej način delovanja politike".

Zgojznikova bo popoldne obiskala Maribor, kjer bo skupaj s podporniki nagovorila volivce na Grajskem trgu.

Na listi Povežimo se so poleg Zgojznikove še podpredsednik Piratske stranke Boštjan Tavčar, Josip Rotar, Marjana Škalič, Domen Savič, Karel Šrot, Nermina Simončič in Petra Greiner.