Martina Ratej se v Dohi počuti odlično. 14. maja 2010 je na stadionu Khalifa vrgla tudi državni rekord (67,16 m). Foto: Reuters

Njen državni rekord je 9:20,97, postavila pa ga je junija na mitingu Diamantne lige v Oslu.

Svetovna rekorderka Beatrice Chepkoech je takoj po štartu silovito pospešila in prvi kilometer pretekla v dveh minutah in 52 sekundah. Mišmaševa je hitro zaostala in ni imela možnosti za preboj med deseterico.

Finale ženskega teka na 3.000 m z zaprekami

Ratejeva zanesljivo v finale

Martina Ratej je v kvalifikacijah meta kopja v prvi skupini zasedla drugo mesto z 62,87 m. Avtomatična kvalifikacijska norma je bila 63,50 m, vendar sta jo izpolnili le Kitajka Huihui Liu (67,27 m) in Nemka Christin Hussong (65,29 m). Finale bo v torek ob 20.20.

37-letna Ratejeva je kljub težavam v izmetu v prvi seriji kopje vrgla prek meje 60 metrov in bila s 60,78 m druga. V drugi seriji ji je zaključni del zaleta bolje uspel in se je veselila 62,87 metra, s tem pa je skupno zasedla četrto mesto. V tej sezoni je le na eni tekmi vrgla več.

Drugi izid sezone v kvalifikacijah za tekmo leta

"Zadovoljna sem, tudi sama sebe sem presenetila. Imela sem dober že prvi met, čeprav sem šla v zaletu le toliko, da sem imela veljaven met. V drugem je šlo še bolje. Končno sem sestavila meta, kot je treba, in dosegla drugi izid sezone v kvalifikacijah najpomembnejše tekme leta," je bila vesela Ratejeva.

"Vedela sem, da sem v finalu, prepričana sem bila. A mi ni bilo lahko. Breme neuspešne sezone je bilo na meni, ko ne veš, kaj narediti, da bi se izvlekel. Tudi sebe sem presenetila z dvema dobrima metoma. Poleg tega so bili vremenski pogoji slabi, zelo vroče je zunaj, 42 stopinj, res je vroče. Nenormalno, ko že pomisliš, da boš moral tekmovati. A je bilo na stadionu idealno, 'milina'."

V finalu tokrat ne bo pod pritiskom

Na prejšnjih velikih tekmah je bila že leta vsaj v širšem krogu favoritinj za visoke uvrstitve, tudi lani, ko je evropsko prvenstvo v Berlinu končala na četrtem mestu in znova ostala brez odličja.

"Jutri je že finale, zelo malo bo časa, da se sestaviš. Želim si najdaljšega meta v sezoni. Danes mi je posebej drugi met uspel, malo lahko še povečam eksplozivnost. Sem zelo motivirana, nimam kaj izgubiti, nihče nič od mene ne pričakuje," je še dodala Ratejeva.

Mihalinčeva z osebnim rekordom v polfinale, Horvatovi ni uspelo

Mihalinčeva izpolnila olimpijsko normo, le šest stotink od državnega rekorda

Maja Mihalinec je v prvem krogu kvalifikacij na 200 metrov v tretji skupini zasedla četrto mesto z osebnim rekordom 22,78. S tem je izpolnila olimpijsko normo za igre v Tokiu ter se je uvrstila tudi v polfinale, ki bo v torek ob 20.35. Skupno je dosegla izvrsten 11. izid.

Mihalinčeva je le za šest stotink zaostala za slovenskim rekordom (22,72), ki ga je Merlene Ottey, s tridesetimi medaljami na velikih tekmovanjih ena najboljših atletinj vseh časov, tekla na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah.

"Čim bolje se bom skušala spočiti. Polfinale je jutri v poznih večernih urah. Moj današnji tek še ni bil idealen, se bom skušala čim bolje spočiti, da bi imela nov hiter tek tudi v polfinalu. Še nekaj stotink me loči od državnega rekorda, šest stotinki je zelo blizu. Zelo vesela bom, če mi uspe že jutri, sicer pa v Tokiu," je povedala Mihalinčeva.

Anita Horvat se je po prihodu v cilj prijela za glavo, saj je bila zelo nezadovoljna z doseženim časom. Foto: Reuters

Prejšnji osebni rekord je Mihalinčeva dosegla na svoji zadnji tekmi pred SP-jem 3. septembra, ko je na mitingu Mednarodne atletske zveze v Zagrebu dosegla odmevno zmago z 22,88. 29-letna Mihalinčeva je tekla v tretji skupini, v kateri je delila četrti izid. Le tri najhitrejše iz vsake skupine in še šesterica preostalih po času pa so napredovale v polfinale. Mozirjanka je v svojem prvem nastopu na tem SP na 100 m le za stotinko zgrešila polfinale, v drugem nastopu pa je tekmovala v njeni močnejši disciplini letos.

Horvatova brez polfinala na 400 metrov

V 1. krogu teka na 400 m je Anita Horvat v prvi skupini zasedla četrto mesto (52,73). V polfinale so napredovale tri najboljše iz vsake skupine in še šest najboljših po času. Čas Horvatove ni zadostoval za preboj med 24 najboljših. Skupno je dosegla 38. izid.

"Takoj, ko sem videla, da bom četrta, sem vedela, da bom težko v polfinalu. Upala sem sicer, da bo četrto mesto dovolj, a se ni izšlo. Želela sem si preboja v polfinale in malo hitrejšega teka, a mi ni uspelo uresničiti cilja. A sezona je bila zame zelo stresna in dolga. Nisem zdržala pritiska, da nimam norme za SP. Izziv je bil letos ta lov na normo ob vprašanju, če bom po svetovni lestvici sploh potovala na SP," je pojasnila Horvatova.

Zedaj jo čaka mesec dni počitka in nato bazične priprave za novo sezono. "Zimsko bom izpustila. Po tej dolgi sezoni rabim daljši premor po vseh naporih, ki sem jih imela doslej. Cilj bo izboljšanje mojega državnega rekorda, kar pomeni, da bom izpolnila tudi olimpijsko normo," je napovedala Horvatova.

V živo: Četrti dan finalnih bojev v Dohi

Današnji spored:

15.30: Kopje (Ž), kvalifikacije, skupina A

16.05: 200 m (Ž), 1. krog

17.00: Kopje (Ž), kvalifikacije, skupina B

17.20: 400 m (Ž), 1. krog

19.05: 110 m ovire (M), 1. krog

19.30: VIŠINA (Ž), finale

19.50: 200 m (M), polfinale

20.20: 5.000 M (M), finale

20.25: DISK (M), finale

20.50: 3.000 M ZAPREKE (Ž), finale

21.10: 800 M (Ž), finale

21.40: 400 M OVIRE (M), finale

3.000 m zapreke (Ž): 1. B. CHEPKOECH KEN 8:57,84 2. E. COBURN ZDA 9:02,35 3. G. F. KRAUSE NEM 9:03,30 ... 12. M. MIŠMAŠ SLO 9:25,80 800 m (Ž): 1. H. NAKAAYI UGA 1:58,04 2. R. RODGERS ZDA 1:58,18 3. A. WILSON ZDA 1:58,84 5.000 m (M): 1. M. EDRIS ETI 12:58,85 2. S. BAREGA ETI 12:59,70 3. M. AHMED KAN 13:01,11