Tini Šutej ni uspelo preskočiti 470 cm. Foto: Reuters

Organizatorji so zelo nizko postavili kvalifikacijsko normo, zato je v finalu nastopilo 17 tekmovalk, ki so začele na 4,50 m, nato pa so takoj letvico prestavili 20 cm višje, kjer je odpadlo veliko tekmovalk.

Zmagala je Rusinja Anželika Sidorova. Nekdanja evropska prvakinja in dvakratna svetovna dvoranska podprvakinja je edina preskočila 4,95 m. Druga je bila Američanka Sandi Morris (4,90 m), že srebrna na prejšnjem SP-ju v Londonu in tudi na olimpijskih igrah v Riu 2016. Tretje mesto je zasedla Grkinja Katerina Stefanidi (4,85 m), aktualna olimpijska zmagovalka in branilka naslova.

Tina Šutej SP končala na 13. mestu

Šutejeva še nikoli v življenju ni začela tako visoko

"Na 4,70 m, ki je bila druga višina finala, sem bila v drugem skoku zelo zelo blizu, a se ni izšlo. Danes sem bolje skakala kot v kvalifikacijah. A še nikoli v življenju nisem začela na tako visoki višini kot v svojem prvem finalu na SP-ju. Imam tri izide letos nad 4,70, pa četrtega, ki sem ga dosegla pred petimi leti, zato je bil preskok med 4,50 in nato na 4,70 zame zelo velik," je po nastopu povedala Šutejeva.

"Poleg uvrstitve v finale sem si v Dohi želela tudi osebnega rekorda. Prvi cilj je bil izpolnjen, drugi pač ne. A ta SP zame ni bil slab, ne bom dolgo jezna nase. Čakajo me olimpijske igre naslednje leto, ko se želim ustaliti na 4,80 m. Le za malo sem zgrešila uspešen preskok v drugem poskusu, majhne napake v skoku so bile razlog, da sem se s prsmi zelo rahlo dotaknila letvice. Nisem pretirano razočarana. Za menoj je izjemna sezona in komaj čakam na olimpijsko leto," je dodala 30-letna članica celjskega Kladivarja, ki je bila edina slovenska atletska finalistka na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru pred tremi leti.

Nov državni rekord, 4,73 m, je nekdanja mladinska svetovna podprvakinja dosegla 15. septembra v Velenju na zadnji pravi tekmi pred SP-jem. Potem je le še prejšnji petek testirala nove palice, ki so prišle iz ZDA v Slovenijo z zamudo le nekaj dni prej in je zato v kvalifikacijah nastopila s starim kompletom.

Finale ženskega šprinta na 100 metrov

Sinček Zyon, ki je dopolnil dve leti, se je veselil zlata z najboljšo šprinterko vseh časov Shelly-Ann Fraser-Pryce. Foto: Reuters

Fraser-Pryceova najhitrejša mama na svetu

Shelly-Ann Fraser-Pryce je že v polfinalu tekla najhitreje z 10,81. V finalu je z najboljšim letošnjim izidom na svetu 10,71 kar za 12 stotink prehitela Britanko Dino Asher-Smith (10,83), tretja je bila Marie-Josee Ta Lou iz Slonokoščene obale (10,90). Že v polfinalu je nastop odpovedala poškodovana branilka naslova Tori Bowie, poškodovala pa se je Dafne Schippers. Nizozemka nato ni nastopila v finalu.

Za Fraser-Pryceovo je to prav poseben naslov, saj je 7. avgusta 2017 postala mama. Prav med zadnjim svetovnim prvenstvom v Londonu je rodila sina Zyona. Ekspresno se je vrnila med najboljše, zlato medaljo na 100 metrov je osvojila že pred desetimi leti v Berlinu, nato pa še v Moskvi 2013 in Pekingu 2015.

Svetovni rekord ZDA v mešani štafeti 4 x 400 metrov

Tretji dan tekmovanja v Dohi je padel še drugi svetovni rekord v novi disciplini 4 x 400 m mešano. Rekord je postavila reprezentanca ZDA s 3:09,34, v kateri so bili Wilbert London, Allyson Felix, Courtney Okolo in Michael Cherry. Prvega uradnega v zgodovini so v sobotnih kvalifikacijah tekli prav tako Američani Tyrell Richards, Jessica Beards, Jasmine Blocker in Obi Igbokw s 3:12,42.

Wilbert London, Allyson Felix, Courtney Okolo in Michael Cherry so postali prvi svetovni prvaki v mešani štafeti 4 x 400 m, ki bo drugo leto tudi na sporedu olimpijskih iger v Tokiu. Foto: Reuters

Tudi Taylor četrtič svetovni prvak

V troskoku sta bila na prvih dveh mestih Američana Christian Taylor (17,92 m) in Will Claye (17,74 m). Hugues Fabrice Zango je osvojil bron s 17,66 m (nov afriški rekord) v zadnji seriji. To je prvo odličje za Burkina Faso v zgodovini svetovnih prvenstev.

29-letni Taylor se je že četrtič veselil zlata na svetovnih prvenstvih. Najboljši je bil tudi v Daeuguju leta 2011, Pekingu 2015 in na zadnjem prvenstvu pred dvema letoma v Londonu. Zlato je osvojil tudi na zadnjih dvojih olimpijskih igrah.

Prazne tribune v Dohi

Na stadionu Kalifa se je znova zbralo le okoli 6.000 gledalcev. Oba šprinta si je tako ogledalo najmanj gledalcev v zgodovini svetovnih prvenstev, ki potekajo že vse od leta 1983.

Končne odločitve 3. dne:

Palica (Ž): 1. A. SIDOROVA RUS 4,95 2. S. MORRIS ZDA 4,90 3. K. STEFANIDI GRČ 4,85 4. H. BRADSHAW VB 4,80 5. A. NEWMAN KAN 4,80 6. A. BENGTSSON ŠVE 4,80 7. K. NAGEOTTE ZDA 4,70 . R. PEINADO VEN 4,70 . J. SUHR ZDA 4,70 . I. ŽUK BLR 4,70 11. Y. SILVA KUB 4,70 . N. GUILLON ROMARIN FRA 4,70 13. N. KIRIAKOPOULOU GRČ 4,50 . L. LI KIT 4,50 . A. MOSER ŠVI 4,50 . T. ŠUTEJ SLO 4,50 17. L. RYZIH NEM 4,50

100 m (Ž): 1. S. A. FRASER PRYCE JAM 10,71 2. D. ASHER SMITH VB 10,83 3. M. J. TA LOU SL. OB. 10,90 4. E. THOMPSON JAM 10,93 5. M. AHOURE SL. OB. 11,02 6. J. SMITH JAM 11,06 7. T. DANIELS ZDA 11,19

Troskok (M): 1. C. TAYLOR ZDA 17,92 2. W. CLAYE ZDA 17,74 3. H. F. ZANGO BUR 17,66 Mešana štafeta 4 x 400 m: 1. ZDA * 3:09,34 London/Felix/Okolo/Cherry 2. JAMAJKA 3:11,78 Allen/McGregor/James/Francis 3. BAHRAJN 3:11,82 Isah/Jamal/Naser/Abbas

* - svetovni rekord