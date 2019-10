Chris Froome je na Dirki po Franciji zmagal v letih 2013, 2015, 2016 in 2017. Foto: Reuters

V intervjuju za France Télévisions so Frooma vprašali, ali mu je Bernal, moštveni kolega pri Ineosu, pripravljen pomagati. Froome je odgovoril: "Rekel je, da je pripravljen. Moram biti najmočnejši. Če bo on, bom vesel njegove zmage. Tako je to pri dirkanju, najmočnejši zmaga."

Froome je nastop na Dirki po Franciji letos zaradi hude nesreče (12. junija je ob padcu utrpel zlom stegnenice, komolca in reber) odpovedal. Počivati je moral do konca avgusta, naslednji mesec mu bodo z operacijo odstranili še kovinsko ploščo iz desne noge.

Merckx je moral po hudem padcu v bolnišnico Sloviti Eddy Merckx, za številne najboljši kolesar v zgodovini, je med kolesarjenjem s prijatelji padel in dobil močan udarec v glavo. Petkratnega zmagovalca Dirke po Franciji so prepeljali v bolnišnico v Dendermonde. 74-letni Merckx naj bi dobro okreval, a bo še nekaj dni v bolnišnici.

Trasa prihodnje Dirke po Franciji bo uradno predstavljena v torek v Parizu, nekaj podrobnosti pa je že znanih. Kot je namignil predstavnik prirediteljev Thierry Gouvenou, se bo dirka že drugi dan preselila v nižje predele francoskih Alp. "Od tam naprej se skoraj več ne vračamo iz gora, to je duh naslednjega Toura," je dejal Gouvenou, ki je zadolžen za tehnično pripravo dirke. "Za tiste, ki želite namig o težavnosti dirke, lahko rečem, da bo zelo podobna zadnji," je še dejal Gouvenou.

Takšna trasa bi morala ustrezati najboljšim hribolazcem, kot so Bernal, Froome in Primož Roglič, ki je blestel na letošnji Dirki po Španiji in prvič slavil na eni od tritedenskih dirk.

Zaradi olimpijskih iger v Tokiu se bo Tour de France začel teden prej kot po navadi, in sicer 27. junija v Nici. Zadnja etapa bo 19. julija tradicionalno potekala na Elizejskih poljanah.