22-letni Kolumbijec Egan Bernal je za zmago na Dirki po Franciji dobil pol milijona evrov, ki pa jih mora razdeliti svojim sodelavcem. Foto: EPA

Dirka po Franciji se je končala z zmagoslavjem Egana Bernala, ki je za osvojitev rumene majice zaslužil pol milijona evrov. Ni slabo, toda v kolesarstvu zmagovalci svoj zaslužek razdelijo med moštvene kolege (ki so na dirki delali za svojega kapetana) in osebje ekipe. Kolumbijec tako za tritedensko trpljenje denarno ne bo prav bogato nagrajen, res pa je, da mu zmaga na tako prestižnem dogodku prinaša več sponzorskega denarja in boljšo pogodbo za naslednje sezone.

Celotna denarna pogača letošnjega Toura je znašala 2,245 milijona evrov, v kar so vključene tudi nagrade za zmagovalce posameznih etap in nosilce različnih majic.

Zaslužki v številnih športih so občutno višji. Lansko Odprto prvenstvo ZDA v tenisu se je ponašalo s 53 milijoni dolarjev nagradnega sklada, zmagovalca (Rafael Nadal in Sloane Stephens) sta vsak zaslužila po 3,7 milijona.

Francoski nogometaši so za lanski naslov svetovnega prvaka prejeli 33 milijonov evrov. Nagradni sklad celotne Uefine Lige prvakov bo letos znašal dobri dve milijardi evrov.

V formuli ena naj bi letos razdelili za milijardo dolarjev denarnih nagrad.

Tudi vrhunski košarkarji so plačani mnogo bolje kot kolesarji. Skoraj 300 najbolje plačanih NBA-igralcev v sezoni zasluži več, kot je znašal celotni nagradni sklad letošnje Dirke po Franciji. Najvišjo plačo ima Stephen Curry z okrog 40 milijoni letno.