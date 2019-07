De Gendt veliki zmagovalec, Alaphilippe znova do rumene majice

Saint-Etienne - MMC RTV SLO

Thomas De Gendt ob prihodu v cilj ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. Foto: Reuters

Ubežnik Thomas De Gendt je zdržal do cilja in se na Dirki po Franciji veselil zmage na razburljivi 8. etapi od Macona do Saint-Etienna. Pričakovano je napadel tudi Julian Alaphilippe in ponovno oblekel rumeno majico.