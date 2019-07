Julian Alaphilippe je v zaključku etape trpel kot že dolgo ne. Tekmeci so ga puščali za seboj, na zadnjem vzponu na Col du Prat d'Albis so mu moči povsem pošle. Izgubil je kar nekaj dragocene prednosti, a je kljub vsemu zadržal vodstvo v skupnem seštevku. Foto: Reuters

15. etapa ni bila tako zahtevna kot sobotna, vseeno pa je bilo treba opraviti s štirimi kategoriziranimi vzponi. Foto: LeTour.fr

Nedeljski dan je prinesel štiri vzpone, tri prve kategorije in enega druge kategorije. Najvišja točka dneva je bila 1.517 m visoki Port de Lers (klanec je dolg 11,4 km, povprečni naklon je 7-odstoten).

Limoux-Foix Prat d'Albis, 185 km: 1. S. YATES VB 4:47:05 2. T. PINOT FRA +0:33 3. M. LANDA ŠPA isti čas 4. E. BUCHMANN NEM 0:51 5. E. BERNAL KOL isti čas 6. L. KÄMNA NEM 1:03 7. G. THOMAS VB 1:22 8. S. KRUIJSWIJK NIZ isti 9. A. VALVERDE ŠPA čas 10. R. PORTE AVS 1:30 11. J. ALAPHILIPPE FRA 1:49 ... 94. J. TRATNIK SLO 26:48 131. M. MOHORIČ SLO 30:30

S traso je prvi opravil Britanec Simon Yates, pot do nje si je začel tlakovati dobrih 8 km pred ciljem, ko se je odločil za samostojni pobeg. To je zanj že druga etapna zmaga na letošnji dirki, druga v Pirenejih.

Najbolj zanimivo je bilo v boju za rumeno majico, kjer je Julian Alaphilippe izgubil kar nekaj dragocenega časa v primerjavi s tekmeci - še največ z rojakom Thibautom Pinotom, ki je po včerajšnji etapni zmagi tudi tokrat kolesaril izjemno in si z večkratnimi napadi priboril drugo mesto.

Trenutno sem na smrt utrujen, tale etapna zmaga je terjala svoj davek. Do konca dirke se bo ponudilo še nekaj priložnosti, videli bomo, kaj se bo zgodilo. Simon Yates

Skupni vrstni red po 15. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 61:00:22 2. G. THOMAS VB +1:35 3. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:47 4. T. PINOT FRA 1:50 5. E. BERNAL KOL 2:02 6. E. BUCHMANN NEM 2:14 7. M. LANDA ŠPA 4:54 8. A. VALVERDE ŠPA 5:00 9. J. FUGLSANG DAN 5:27 10. R. URAN KOL 5:33 11. R. PORTE VB 6:30 12. W. BARGUIL FRA 7:22 13. N. QUINTANA KOL 8:28 ... 81. J. TRATNIK SLO 1:44:56 112. M. MOHORIČ SLO 2:14:30

Quintana napadel na vse ali nič

15. etapa je bila intenzivna vse od začetka. Hitro se je ustvarila skupina ubežnikov, ki je začela napad, šele po približno 40 km se je izoblikovala skupina 36 ubežnikov, med katerimi je bil so bili tudi Jan Tratnik, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali in Romain Bardet. Pozneje je nekaj kolesarjev 'odpadlo', še največ pozornosti pa je pritegnil Kolumbijec Quintana, ki se je v provizoričnem seštevku za rumeno majico prebil že na drugo mesto.

Prednost ubežnikov začela kopneti

Po doseženem vrhu Porta de Lersa (11,4 km dolg prelaz pri 7-odstotnem povprečnem naklonu) so imeli ubežniki štiri minute in pol naskoka pred glavnino z Julianom Alaphilippom in druščino, na spustu je nato ta prednost skopnela za minuto. Na peklenskem vzponu na prvokategorni Mur de Peguere, kjer je na posameznih odsekih naklon celo 18-odstoten, se je zaostanek glavnine še nekoliko zmanjšal.

Simon Yates je dobil drugo etapo na letošnji dirki. Pred nedeljsko zmago je prvi ciljno črto prečkal še pred tremi dnevi na prvi pirenejski preizkušnji od Toulousa do Bagneres-de-Bigorreja. Foto: Reuters

Geschke napadel na peklenskem prelazu

Prav tedaj je na čelu ubežniške kolone napadel Nemec Simon Geschke, ki si je hitro nabral pol minute naskoka, a je nato tik pod vrhom 'trčil ob zid'. Ker je prvi prečkal gorski cilj si je priboril osem bonifikacijskih sekund, v megleno dolino se je spustil v družbi Simona Yatesa. Iz glavnine z rumeno majico so se kmalu zatem odlepili tudi Mikel Landa, Marc Soler in Andrey Amador (vsi Movistar).

Thibaut Pinot je v soboto dobil kraljevo etapo s ciljem na kultnem Tourmaletu, že dan pozneje je prikazal novo izjemno predstavo, s katero je strl vse tekmece v boju za rumeno majico, na koncu je zaostal le za Yatesom. Foto: Reuters

Landa švignil naprej, S. Yates napadel etapno zmago

Po vstopu v Foix je sledil še zadnji vzpon na Prat d'Albis. Amador je hitro popustil, tako da sta Landa in Soler odpeljala naprej in relativno hitro ujela Quintano z druščino. Dobrih 8 km pred ciljem je Yates napadel etapno zmago in za seboj pustil izmučenega Geschkeja. Napadel je tudi Landa, Quintana in Romain Bardet sta omagala.

Pinot večkrat strupeno pičil

Sledil je izjemen zaključek etape. Pinot je napadel 6 km pred ciljem, najprej sta odpadla lanski zmagovalec Geraint Thomas in Steven Kruijswijk, kilometer pozneje je Pinot znova spremenil ritem - in vendarle 'zlomil' Alaphilippa, ki je začel zaostajati. Pinot, v begu se mu je pridružil še Egan Bernal, je kmalu zatem ujel še Lando, za morebitno etapno zmago mu je zmanjkalo metrov.

Alaphilippe izgubil lep del prednosti

Alaphilippe je trpel. Za seboj so ga puščali vsi, nazadnje mu je pobegnil še Thomas. Francoz je ciljno črto prečkal 1:49 za zmagovalcem, v skupnem seštevku je izgubil kar precej. Pred drugouvrščenim Thomasom ima 1:35 prednosti, Kruijswijk zaostaja za 1:47, še za tri sekunde več na četrtem mestu zaostaja Pinot. Landa je v skupnem seštevku z 11. skočil na 7. mesto (+4:54).

Profil torkove etape. Foto: LeTour.fr

Slovenca v ozadju

Edina slovenska predstavnika na Touru, Jan Tratnik in Matej Mohorič, sta etapo končala v ozadju. Tratnik je bil 94. (+26:48), Mohorič 131. (+30:30). V skupnem seštevku Tratnik zaseda 81. mesto, Mohorić je 112.

V torek oči uprte v Nimes

Pred kolesarji je zdaj dan počitka, ki ga bodo izkoristili za regeneracijo po zares težkih etapah v Pirenejih, v torek sledi ravninska etapa v Nimesu. 177 km dolga preizkušnja šprinterjem prinaša novo priložnost za etapno zmago.