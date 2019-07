Kolesarji so na 117,5 km dolgi etapi med Taberesom in Tourmaletom najprej opravili z vzponom četrte kategorije na 472 m visoki Cote de Labatmale, nato pa je sledil "klanec" prve kategorije na 1.474 m visoki Col du Soulor. Vzpon je naredil selekcijo v ubežni skupini 17 kolesarjev, v kateri je bil tudi Matej Mohorič. Vrh je pri prečkal najboljši hribolazec Belgijec Tim Wellens, ki je ugnal Vincenza Nibalija. Glavnina z rumeno majico Alaphilippom je na vrhu zaostala slabi dve minuti.



29-letni Francoz Thibaut Pinot se je več kot 2.000 metrov visoko v Pirenejih veselil tretje etapne zmage na Dirki po Franciji. Slavil je namreč že v letih 2012 in 2015. Foto: Reuters

Sicard bežal ob začetku vzpona na Tourmalet



Karavana z rumeno majico Julianom Alaphilippom med vzpenjanjem po slikovitih Pirenejih. Foto: Reuters

Na spustu se je Nibaliju in Wellensu pridružil še Francoz Elie Gesbert. Wellens je osvojil tudi leteči cilj na 86. kilometru, malo kasneje pa je ubežno trojico ujela skupina petih kolesarjev. Približno 25 kilometrov pred koncem je napadel Romain Sicard in si do začetku vzpona na Tourmalet privozil dobro minuto in pol naskoka pred glavnino. A prednost Sicarda se je hitro stopila. Ujel ga je Gesbert, ki se je nato odlepil, si privozil pol minute naskoka, a ga je deset kilometrov pred koncem ujela glavnina.

Nato je napadel francoski državni prvak Warren Barguil, a je bil prav tako ujet pet kilometrov pod vrhom prelaza. Skupina približno 15 kolesarjev je nato nadaljevala skupaj, dva kilometra pred ciljem pa je v skupini ostalo še deset kolesarjev, med njimi tudi rumena majica Alaphilippe, ki je zlahka držal tempo.

Pinot napadel v zadnjih sto metrih



Francoz Julian Alaphilippe je v petek dobil kronometer, v soboto pa je ob navdušenju navijačev vozil kot v transu in tekmecem sporočil, da ne bo tako zlahka predal rumene majice. Foto: Reuters

Manj kot kilometer pred koncem je napadel Nemec Emanuel Buchmann in prepolovil skupino. Skupno drugouvrščeni Valižan Geraint Thomas je odpadel, tako da je v vodilni skupini ostalo še šest kolesarjev. Sto metrov pred ciljem je napadel Pinot in se ob navdušenju množice sam odpeljal do cilja. Alaphilippe je na drugem mestu zaostal šest sekund, medtem ko je bil tretji Nizozemec Steven Kruijswijk. Osmi Thomas je zaostal 36 sekund, a je ubranil drugo mesto. Zdaj za vodilnim Alaphilippom zaostaja dobri dve minuti. Tretji je Kruijswijk (+2:14).

Jan Tratnik 128., Matej Mohorič 133.

Slovenca Jan Tratnik in Matej Mohorič sta na 128. oziroma 133. mestu zaostala 24 minut. Skupno sta 80. in 107.

V nedeljo kolesarje čaka še ena zahtevna preizkušnja v Pirenejih, 185 kilometrov dolga etapa od Limouxa do Foix Prat d'Albisa s tremi vzponi prve kategorije.

Profil 14. etape Dirke po Franciji s ciljem na 2.115 m visoki Tourmalet. Gre za 19 kilometrov dolg klanec ekstra kategorije s povprečno 7,4-odstotnim naklonom. Tourmalet je doslej v vsej zgodovini Toura zgolj dvakrat gostil zaključek etape. Prvič leta 1974, ko je 17. etapo dobil Francoz Jean-Pierre Danguillaume, drugič leta 2010, ko je prvi ciljno črto prečkal Andy Schleck iz Luksemburga. Foto: LeTour.fr

KOLESARSTVO 106. DIRKA PO FRANCIJI 14. ETAPA Tarbes - Tourmalet Bareges, 117,5 km: 1. T. PINOT FRA 3:10:20 2. J. ALAPHILIPPE FRA +0:06 3. S. KRUIJSWIJK NIZ isti čas 4. E. BUCHMANN NEM 0:08 5. E. BERNAL KOL isti čas 6. M. LANDA ŠPA 0:14 7. R. URAN KOL 0:30 8. G. THOMAS VB 0:36 9. W. BARGUIL FRA 0:38 10. J. FUGLSANG DAN 0:53 ... 128. J. TRATNIK SLO 24:24 133. M. MOHORIČ SLO isti čas