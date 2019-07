Zmagovalec MMC-jeve Navidezne dirke Andrej Vucej in zmagovalec kviza Delimo si pot Tomaž Kužner z Robertom Kranjcem na cilju zadnje etape Toura 2019 v Parizu. Foto: MMC RTV SLO/Continental

Kot gost organizatorjev Tour de France in enega od glavnih pokroviteljev, koncerna Continental, se je namreč zadnje, 21., etape dirke s ciljem sredi Pariza udeležil Robert Kranjec, naš nekdanji smučarski skakalec in letalec, sicer pa tudi velik ljubitelj kolesarstva in prijatelj Primoža Rogliča.

Continental je namreč svojim gostom omogočil, da ob podpori številnih gledalcev na zaprtih cestah središča Pariza na kolesu občutijo del tega največjega vsakoletnega kolesarskega spektakla in tik pred zaključkom 106. izvedbe Dirke po Franciji prevozijo nekaj kilometrov, ki so jih kmalu za njimi v zadnji etapi zmogli še najboljši kolesarji sveta. Tudi leteči Kranjec, zmagovalec sedmih tekem za svetovni pokal, dobitnik olimpijskega brona in nekdanji svetovni prvak v smučarskih poletih, je užival na kolesu v središču francoske prestolnice in po prihodu v cilj dejal: "Super izkušnja, da sem lahko pobližje videl, kako je, ko se profesionalni kolesarji pripeljejo v Pariz. Zahvalil bi se organizatorjem in Continentalu za to priložnost in upam, da bom drugo leto tu pričakal Primoža Rogliča z rumeno majico."

"Alek" prehitel 727 tekmecev v Navidezni dirki

Poleg Roberta Kranjca sta v cilju prihod kolesarjev spremljala še dva posebna gosta.

Prvi je bil zmagovalec Navidezne dirke, ki je v času dirke Po Sloveniji potekala na MMC-ju, in velik ljubitelj kolesarstva Andrej Vucej, ki je takrat kot uporabnik Alek med 728 udeleženci dosegel najboljši rezultat, s tem pa pridobil možnost spremljanja zadnje etape Tour de France v živo prav na Elizejskih poljanah med trgom Concorde in Slavolokom zmage.

Drugi gost je bil Tomaž Kužner, zmagovalec nagradnega kviza Delimo si pot. Kviz je junija potekal na radiu Val 202, glavni namen kviza pa je bil ozaveščanje sobivanja na cesti in poznavanje cestno prometnih predpisov.