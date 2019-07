Tour bo v treh tednih privabil ob progo več kot 10 milijonov gledalcev. Foto: Reuters

Na kraljevem trgu v Bruslju sta se predstavila tudi Mohorič in Tratnik

V izvedbi Toura sodeluje kar 4.500 ljudi, v kar so všteti organizatorji, ekipe, mediji, poslovni partnerji in dobavitelji. Ob celotni trasi bo od 10 do 12 milijonov gledalcev. Za varnost bo skrbelo 29.000 policistov in gasilcev. Spremljevalna karavana bo štela 180 tovornjakov. Ciljni prostor obsega približno sedem hektarjev. V vsaki etapi je razporejenih v povprečju 2,7 kilometra oglasnih trakov, v cilju je 450 reklamnih panojev.

V Bruslju se vse vrti okoli šampiona Eddyja Merckxa

Slika z dirke bo šla v 190 držav, 60 televizijskih postaj jo bo spremljalo v živo, med drugim tudi Televizija Slovenija. Za televizijsko sliko bo skrbelo 500 ljudi, najmanj 10 kamer bo na motorjih, tri na helikopterjih. Akreditiranih je 2.000 novinarjev.

Mobilno aplikacijo si bo na telefone naložilo 1,5 milijona ljudi. Tour ima na Twitterju tri milijone sledilcev, na Facebooku 2,6 milijona in na Instagramu 970.000. Na uradni strani pričakujejo 190 milijonov "klikov", 12,8 milijona unikatnih uporabnikov in 75 milijonov ogledov videa.

Še športni vidik. Na 3.480 kilometrov dolgo progo se bo podalo 176 kolesarjev iz 22 ekip. Sedem etap bo ravninskih, pet razgibanih in sedem gorskih. Poleg tega sta na sporedu še moštveni in posamični kronometer. Letošnji Tour vsebuje 30 vzpetin prve, druge in ekstra kategorije.

Najdaljša etapa bo dolga 230 kilometrov, najkrajša 117 kilometrov. Najvišja točka bo 2.770 metrov visoki Col de l'Iseran.