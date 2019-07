Matej Mohorič je predlani dobil eno etapo na Dirki po Španiji, lani pa na Giru, zdaj bo poskušal priti do etapnega uspeha še na največji dirki sveta. Foto: EPA

Mohorič je na nedeljskem državnem prvenstvu branil zmago in skupaj s Primožem Rogličem večino dirke lovil vodilno trojico. Ni mu uspelo priti do boja za naslov.

"S pripravami na letošnjo Dirko po Franciji sem zadovoljen, vse je potekalo po načrtih. Po spomladanskem delu sezone sem bil z ekipo na višinskih pripravah na Tenerifu, potem pa sem nastopil na Dirki po Švici in državnem prvenstvu. Obe dirki sta bili zame potrdilo, da smo dobro delali. Verjamem, da bom na Touru upravičil zaupanje ekipe in izpolnil pričakovanja," je pojasnil Mohorič.

Vincenzo Nibali je na Giru zaostal za Richardom Carapazom. Foto: EPA

Ni še jasno, kakšni so cilji Nibalija

V ekipi Bahrain Merida bo kapetan Vincenzo Nibali, ki je pred petimi leti zmagal na Touru. Italijan je na letošnjem Giru končal na drugem mestu.

"Trase si še nisem podrobneje pogledal, uspešnost pobegov bo odvisna od poteka dirke in ekipe, ki bo branila rumeno majico. Verjamem, da če bo priložnost prišla, bo v drugem ali tretjem tednu. Sem tip kolesarja, ki zjutraj odpre knjigo in pogleda, ali je trasa primerna za napade, ter se na podlagi tega odločim. Seveda, če imam proste roke v ekipi. Mislim, da bo Vincenzo Nibali do prve gorske etape poskušal ostati v igri za skupno razvrstitev, potem pa se bo odločil, ali bo v boju vztrajal ali se raje osredotočil na etapne zmage. Vročine se ne bojim. Mislim, da sem se v zadnjem času že precej privadil na visoke temperature."

V ekipi so še Italijani Vincenzo Nibali, Damiano Caruso in Sonny Colbrelli, Španec Ivan Garcia Cortina, Belgijec Dylan Teuns in Avstralec Rohan Dennis.

"Gremo z zelo močno zasedbo. Imamo tudi druge močne kolesarje, kot so Rohan Dennis, Dylan Teuns, Sonny Colbrelli. Imeli bodo svoje naloge in cilje. Vsak dan se bo treba odločiti, kdo bo tisti, ki nas bo vodil, in kdo bo tisti, ki bo pomagal," pravi nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani.

Tratnik glavni pomočnik Colbrellija v šprintih

Tudi Tratnik je bil po DP-ju dobre volje, čeprav se ni boril za najvišja mesta. "Letos sem ključen člen Sonnyja Colbrellija v šprintih. Zaradi ekipnega kronometra veliko računajo name. V zelo težkih gorskih etapah bom pomagal do pod klanec. Upam, da bom dobil proste roke za beg v srednje težkih etapah. Bom pomočnik in bom imel proste roke," je o svojih nalogah povedal 29-letni Idrijčan.

O ciljih prvega zvezdnika ekipe Nibalija pa je dejal: "Ni še čisto jasno, po kaj gre Nibali. Tudi jaz ne vem, ali gre po etapne zmage ali bo dirkal na skupni seštevek. Mislim, da bo štartal neobremenjen. Če bo videl po desetih dneh, da je v igri, bo poskusil. Potem se bomo morali podrediti."

Priznal je, da je pred debijem na največji etapni dirki na svetu malo živčen, a hkrati pomirjen, saj verjame, da je dobro pripravljen. "Ne vidim, zakaj bi bil živčen. Če lahko dirkam druge dirke svetovne serije, moram uživati, bomo videli, kaj bo."