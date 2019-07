Matej Mohorič (v ozadju) bo adut svoje ekipe v pobegih. Foto: EPA

To bosta tudi edina slovenska predstavnika na najuglednejši kolesarski dirki na svetu.

V ekipi so še Italijani Vincenzo Nibali, Damiano Caruso in Sonny Colbrelli, Španec Ivan Garcia Cortina, Belgijec Dylan Teuns in Avstralec Rohan Dennis.

"Ekipa je popolna, imela bo možnosti prav vsak dan. Vincenzo bo dirkal na skupno razvrstitev, Dylan in Matej bosta dnevno napadala etapne zmage. Dodali smo dva sprinterja, Sonnyja in Ivana, Dennis je v ekipi za kronometre. Caruso in Tratnik dopolnjujeta dobro uravnovešeno ekipo," je dejal glavni športni direktor Bahrain-Meride Gorazd Štangelj.

Preostali Slovenci v svetovni seriji drugo tritedensko dirko v sezoni izpuščajo zaradi utrujenosti ali pa zaradi drugih ciljev v sezoni. Primož Roglič je v nedeljo po državnem prvenstvu potdil, da bo štartal na Dirki po Španiji. Enako je napovedal Luka Mezgec,, Vuelto pa ima v načrtu tudi novi slovenski prvak Domen Novak. Možnost za nastop na njej ima tudi obetavni Tadej Pogačar.

"Verjetno bom naskakoval visoko uvrstitev v skupnem seštevku. Nikoli še nisem tekmoval na Vuelti, a vedno je treba enkrat začeti," je povedal Roglič.