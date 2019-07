Vincenzo Nibali, zmagovalec Dirke po Franciji 2014, na letošnji dirki ni blestel, je pa dobil skrajšano sobotno etapo (zadnjo alpsko) s ciljem na Val Thorensu. Prav takšen razplet je Konradu Kekcu prinesel zmago na Navidezni dirki. Foto: Reuters

Tudi letos je vrhunec kolesarske sezone, tritedensko Dirko po Franciji, še popestrila MMC-jeva Navidezna dirka, v kateri je sodelovalo 1.469 uporabnikov MMC-ja. Sestaviti je bilo treba svojo ekipo desetih kolesarjev in zbrati čim več točk, uporabniki pa so lahko pred začetkom vsake etape zamenjali do največ dva tekmovalca. Zmagal je rumenige, ki je s 4.712 točkami za 61 točk premagal drugouvrščenega uporabnika Filip123 in si med drugim prislužil tudi lepo nagrado.

Rumenige 61 točk pred Filipom123 Prva peterica letošnje Navidezne dirke:

1. rumenige (4712)

2. Filip123 (4651)

3.Lucex9(4554)

4.ccs (4541)

5.uroscar (4530)



Do nagrad je upravičena najboljša dvanajsterica, ki je bilo obveščena po e-poštnih naslovih, s katerimi so se prijavili.

Sodeluje vse od leta 2012

In kdo je rumenige? Za tem uporabniškim imenom se skriva 43-letni Konrad Kekec, ki sodeluje že vse od začetka Navidezne dirke (prvo smo izpeljali leta 2012): "Do lani sem bil vedno med najboljših 20, lani mi je šlo zelo slabo, letos pa mi je le uspelo. Pred odločilno etapo sem zaostajal 36 točk, vedel sem, da potrebujem beg z Nibalijem v glavni vlogi in prav to se je zgodilo. Imel sem tudi nekaj sreče, čeprav sem zadnji teden opazil, da Nibali stopnjuje formo."

Pogosta dilema: ali bo beg uspešen?

Zmagati Navidezno dirko vsekakor ni enostavno. Samo sreča ni dovolj, tekmovalci morajo dobro poznati kolesarje in seveda posamezne etape: "Vedno pogledam profile etap, spremljam formo kolesarjev, zanima me taktika posameznih ekip. Kolesarje razporediš glede na to, ali so dobri v šprintu ali pa blestijo na klancih. Pri gorskih etapah sicer nikoli ne veš, ali bo beg uspešen, ali bo v cilj prva prišla skupina s favoriti."

Kondrad Kekec z uporabniškim imenom rumenige je zmagovalec MMC-jeve igre Navidezna dirka. Foto: Osebni arhiv

van Aerta prečrtal, nato pa ...

Največji "šok" je pomenila 10. etapa: "Kar vrglo me je. Zmagal je Wout van Aert v šprintu, potem ko sem ga tik pred zdajci odstranil iz svoje ekipe. Zdel se mi je nekoristen, nato pa je zmagal." Da 19. etapa, ki je bila zaradi obupnega vremena in zemeljskega plazu prekinjena, ni štela za Navidezno dirko (to je nekatere malce razburilo), se mu zdi logično, saj niti etapa ni imela uradnega zmagovalca. O sami igri tudi sicer nima nobene pripombe: "Odlična igra, prav ničesar ne bi spremenil. Igram tudi Velogames, a se mi zdi vaša igra boljša."

Pohvale ekipi TV SLO

Če je bilo le mogoče (popoldne je pogosto v službi), je dogajanje na letošnji Dirke po Franciji spremljal v prenosu na TV SLO 2 in bil navdušen: "Pohvaliti moram vso ekipo, ki je spet vrhunsko izpeljala vse skupaj in je bilo to užitek gledati in poslušati." Komentar boja za rumeno majico? "Bolj sem navijal za Pinota, ampak - Bernal je zmagal zasluženo."

Že od nekdaj oboževalec Rummeniggeja

Kekec, ki je bil v osnovni šoli na Ptuju generacija Mitje Mahoriča (v letih 2003 in 2004 je dobil Dirko po Sloveniji), je ob kolesarstvu tudi privrženec nogometa. Da je njegovo uporabniško ime rumenige, ni naključje: "Sem oboževalec Bundeslige in že od malega navijač Karla Heinza Rummeniggeja. V zadnjih letih sicer navijam za Borussio Dortmund in sem tudi član slovenskega fan-kluba."

Bo Borussia, ki se je to poletje močno okrepila, v naslednji sezoni vendarle prekinila vladavino Bayerna v nemškem prvenstvu? "Mislim, da ne. Bo Bayern že kaj kupil in bo spet prvak."