Thibaut Pinot je šel na pretekli Dirki po Franciji iz nebes v pekel in nazaj ter še enkrat izgubil prav vse. Dokumentarec daje izjemen vpogled v Pinotovo trpljenje ob odstopu v trenutku, ko se je pričakovalo, da bo prav preprečil novo slavje Ineosa/Skya. Foto: AP

Francoska suša na Dirki po Franciji se nadaljuje. Neverjetni Julian Alaphilippe se je pričakovano zlomil povsem ob koncu Toura 2019 v Alpah, a šele po tem, ko je v hudih bolečinah in joku odstopil realno prvi francoski adut Thibaut Pinot.

Prizori iz zakulisja Pinotovega moštva

V Pirenejih je bil edini močnejši od poznejšega zmagovalca Egana Bernala. Realno prvi francoski adut, da rumeno majico končno obdrži v domovini največje kolesarske dirke, je zaradi počene mišice pri levem kolenu moral sestopiti s kolesa v 19. etapi. Dokumentarec France TV prikaže vso dramo, vzpone in padce ter samo dogajanje okoli odstopa s prizori neposredno iz moštvenega avtobusa in hotelskih sob. S Thibautom (Avec Thibaut) je 43-minutni portret vreden ogleda, čeprav ne razumeš francosko. France 2 je dokumentarec zavrtel že v nedeljo zvečer, takoj po koncu letošnje Dirke po Franciji, v torek sta velika intervjuja objavila še Le Monde in L'Equipe.

Zadnji trije kilometri vzpona na Tourmalet

Ekstaza na Tourmaletu izbrisala izgubo v vetru

Kamera je znotraj prostorov in pogovorov moštva Groupama – FDJ ves čas sledila Pinotu in prikaže dobro voljo ob močni predstavi na vzponu na La Planche des Belles Filles in veliko razočaranje v 10. etapi, kjer so zaradi bočnega vetra izgubili kar 100 sekund. "Vsega je konec," je pesimističen Pinot, a se vodja ekipe Marc Madiot ne predaja. Vrhunec je slavje na mitskem pirenejskem vzponu na Tourmalet, kjer je v 14. etapi Pinot slavil tretjo karierno etapno zmago na Dirki po Franciji. Po Pirenejih so Pinotovi pokali od samozavesti in moči, saj se je v dveh gorskih etapah vedno otresel vseh drugih pretendentov za končno slavje in se vrnil v boj za rumeno majico.

Avec Thibaut (S Thibautom) Celotni dokumentarec o Pinotovem Touru si lahko ogledate na strani France TV (v francoščini).

Dokumentarec je sprožil ogromno odzivov v kolesarskih krogih, kjer se številni sprašujejo, ali je Pinot psihično dovolj močan, da bi dokončal veliko tritedensko dirko na samem vrhu. Foto: AP

Ob zaviranju udaril ob krmilo

A nato se je na Pinota znova zgrnila nesreča. V 17. etapi s ciljem v Gapu je moral 29-letnik iz Vogezov silovito zavreti, da bi se ognil padcu, pri čemer je s kolenom udaril v krmilo kolesa. Bolečino je začel čutiti šele naslednji dan na prvi alpski, 18., etapi do Valloira. "Bolečina je postajala vse hujša na vzponu na prelaz Izoard, kjer je postalo že zelo hudo. Na prelaz Lautaret (proti Galibierju) sem pritiskal na pedale samo še z desno nogo," je za Le Monde stopnjevanje poškodbe opisal Pinot.

Komaj še odšepal na večerjo

Na vrhu Galibierja se je naprej odpeljal Egan Bernal, napadel je tudi Geraint Thomas, a kljub bolečinam je Pinotu na kraljevski etapi še uspelo uloviti branilca zmage na Touru 2018. A po etapi se je stanje hitro poslabševalo, zdravnik je potrdil počeno mišico. Na poti do večerje je Pinot komajda zmogel hoditi navzdol po stopnicah, ekipi je postala jasno, da je odstop 99-odstoten.

Junak Pirenejev Pinot zaradi poškodbe noge odstopil

Po odstopu govoril tudi o koncu kariere

V petek je sledila 19. etapa do Tignesa, drugega domovanja Pinota, kamor pa nikoli ni prišel. Vodja Madiot je na avtobusu svojim kolesarjem pojasnil, naj vozijo zase. V solzah je Pinot odstopil po vsega 30 km obupnega poskusa. Sledi zlom v hotelski sobi (glej videoizrez v priloženem čivku @France2tv), kjer Thibaut Pinot razmišlja o koncu kariere, da je Tour zaklet zanj, medtem ko ga Marc Madiot tolaži in skuša usmeriti v nov poskus.

Z glavo že pri naslednjem Touru

Pred letošnjim Tourom je kmetovalec iz Vogezov na glas razmišljal, da sploh ne želi zmagati na francoski pentlji, ker bi se mu življenje preveč spremenilo, saj bi si ga Francozi kot morebitnega prvega domačega zmagovalca po dolgih 34 letih preveč prilastili.

"Spoznal sem, da lahko dobiš katero koli dirko, lahko postaneš svetovni prvak, a samo Tour ustvari iz tebe kolesarja, ki ga ljudje nikoli ne pozabijo. Zaradi tega se želim vrniti. V glavi sem že pri prihodnji sezoni," je Pinot napovedal, da se drugo leto vrne na Tour de France, da ga osvoji, zmaga in se zapiše v zgodovino.