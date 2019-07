Rohan Dennis je zaradi odstopa ostal brez nastopa na kronometru, na katerem je veljal za prvega favorita. Foto: Reuters

Razlog za četrtkov odstop avstralskega kolesarja ostaja nepojasnjen. Dennisovo moštvo Bahrain Merida, ki je sprva izrazilo presenečenje nad odločitvijo, je v poznejši izjavi za javnost sporočilo, da se je kolesar za to potezo odločil "s težkim srcem".

"Na 12. etapi se je član Bahraina Meride Rohan Dennis s težkim srcem odločil za umik z dirke," so zapisali pri Bahrain Meridi. Ob tem so navedli tudi Dennisovo izjavo, da je izjemno razočaran zaradi tega, a hkrati "prepričan, da je to pravilna odločitev glede na to, kako se trenutno počuti".

Dennis je s svojim odstopom kar nekoliko zasenčil zmagovalca dneva Britanca Simona Yatesa. 29-letni svetovni prvak v vožnji na čas je 80 kilometrov pred ciljem etape sestopil s kolesa, se usedel v avtomobil, odpeljal do klubskega avtobusa, se preoblekel ter v spremstvu agenta odkorakal mimo vseh.

Spor z ekipo glede taktike?

Nenavadno dejanje je presenetilo prav vse, predvsem njegovo ekipo, ki je med etapo tvitnila, da bo dogodek preiskala. Glavni športni direktor Slovenec Gorazd Štangelj je nato na cilju povedal, da je zmeden in razočaran, Dennis pa z osebjem ekipe ni želel govoriti.

Po etapi je bil presenečen tudi njegov moštveni kolega Dylan Teuns, ki je za francosko javno radiotelevizijo France TV dejal, da je bil zmeden, potem ko je v cilj prikolesaril prvi iz svojega moštva: "Ko sem prišel do avtobusa, je bilo tam kolo. To me presenetilo, saj sem vedel, da sem danes končal prvi iz našega moštva. Videl sem ga zjutraj, izgledal je v redu. Morda je bolan, ne vem."

Več medijev medtem poroča o morebitnem sporu med Dennisom in ekipo glede taktike na etapi. Francoska tiskovna agencija AFP tako navaja objave športne televizije Eurosport na družbenem omrežju Twitter, da naj bi se Dennis sprl z ekipo po radiu o tem, ali je smiselno loviti pobeg dan pred vožnjo na čas, to pa naj bi še povečalo že obstoječe napetosti. Dennis je namreč veljal za prvega favorita petkovega kronometra v Pauju.