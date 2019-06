Primož Roglič je na koncu izgubil stik z najboljšimi in prišel v cilj 54 sekund za zmagovalcem etape Pellom Bilbaom ter 50 za Carapazem in Nibalijem. Foto: MMC RTV SLO

Vsa Slovenija je upala, da bo Primožu Rogliču danes, predzadnji dan Dirke po Italiji, uspelo nekaj velikega in kakšen beg, s katerim bi rožnatemu Richardu Carapazu odščipnil minuto ali dve. Na kraljevski etapi s petimi kategoriziranimi vzponi in z visokimi temperaturami se ni izšlo po željah. Ko je 13 km pred ciljem (malo pod vrhom predzadnjega vzpona dneva) silovito potegnil Mikel Landa, je Roglič sprva še dajal vtis, da lahko priključi, a ga je v ključnih trenutkih zmanjkalo. Nibali (ob pomoči Pozzoviva) in Carapaz sta lahko ujela Lando, medtem ko je Roglič z nečloveškimi napori na čelu zasledovalne skupine narekoval ritem in poskušal popraviti škodo. V primerjavi z najboljšimi je izgubil 50 sekund, v skupnem seštevku ga je na 3. mestu prehitel Mikel Landa, s katerim bosta na nedeljskem kronometru pomerila za stopničke.

Landa spet juriša na stopničke.

Ni ali, Roglič ga skušata ujeti, kar bi jima moralo uspeti na spustu, a nato sledi še 7 km vzpona. #Giro pic.twitter.com/VZyQPT3Zwb — MMC RTV Slovenija (@rtvslo) 01. junij 2019

Pomoč pa takšna!

Potem ko so slovenski navijači letos uprizorili veličasten šov na vseh alpskih klancih, se je danes zgodilo nekaj nezaslišanega. Pod vrhom prelaza Croce d'Aune je nekdo Rogliča potiskal vsaj 20 sekund in mu naredil medvedjo uslugo, saj so Zasavca kaznovali z desetimi sekundami. Morda bo po kronometru prav to usodno, da ne bo osvojil zmagovalnih stopničk in bo (tako kot na lanskem Touru) končal na četrtem mestu. Neverjetno, Roglič že tako nima pomoči moštvenih kolegov, v ključnih trenutkih se mora boriti še proti navijaču, ki ga je s potiskanjem samo vrgel iz ritma. Ves svet je že v prenosu dirke in predvsem po njej videl nekajkratno ponovitev tega dogodka. Da ne govorimo o tem, kako je nekaj minut pozneje, prav tako navijač, ovit s slovensko zastavo, na tla spravil najboljšega mladega kolesarja na letošnji dirki Miguela Lopeza. Kolumbijec mu je, preden se je usedel na kolo, odgovoril s serijo klofut.

Tako kot v petek je imel tudi danes Primož Roglič ob progi izjemno podporo navijačev, žal pa sta se našla tudi dva, ki sta bila verjetno prvič na kolesarski dirki in sta Rogliča potiskala v klanec. Ne samo, da je Rogliču za vložek uničil ritem pedaliranja, na koncu so ga še kaznovali z 10 sekundami pribitka. Foto: MMC RTV SLO

Carapaz prejšnjo nedeljo prvič ubranil rožnato majico, je izjavil: "Lažje je osvojiti rožnato majico, kot jo braniti. Zdaj jo želim nositi vse do Verone." Želja se je uresničila, na vseh gorskih etapah je bil neranljiv in veliko zmago mora potrditi na nedeljskem kronometru v Veroni. 26-letni Ekvadorec, ki je odraščal v kmečki družini v Andih, je prvič opozoril nase leta 201, ko je v Kolumbiji postal prvi tujec, ki je dobil dirko mlajših članov Vuelta de la Juventud. Na letošnji Giro je prišel v vlogi pomočnika Mikela Lande. Na 3. etapi je zaradi defekta in padca izgubil 46 sekund. Foto: EPA

Movistar želi vzeti vse

Razplet etape je bil razburljiv, šlo je na polno, Movistar je želel tako etapno zmago kot ubranitev rožnate majice. Načrt se ni povsem izšel, Pello Bilbao je slavil drugo etapno zmago na letošnjem italijanskem krogu, Carapaz pa je dobil še eno bitko. Nibali je seveda poizkušal, upal je, da bi lahko ponovil lanski podvig Frooma na etapi na Finestre, vendar je bil Carapaz tako suveren, da je lahko njegov moštveni kolega iz Movistara Mikel Landa, ki je v zadnjem tednu v odlični formi, brez slabe vesti napadel in se podal v boj za skupno drugo ali tretje mesto. Jutri bo še zanimivo, Roglič je povsem načet, nikakor ne bo dirkal tako kot na prvih dveh kronometrih. Hematokrit naj bi vsak teden tritedenskega maratona, kot je Giro d'Italia, padel za dve točki, v treh tednih torej za šest, kar že pomeni slabokrvnost. Vsaka odstotna točka znižanja hematokrita pomeni za odstotek manjšo moč. Poleg tega Rogliča že vse od padca prejšnjo nedeljo mučijo bolečine v prsnem košu.

Carapaz verjame, da ima dovolj zaloge

Z dnevom so seveda lahko spet zadovoljni pri ekipi Movistar. "Danes smo lahko zadovoljni z razpletom. Poskušali smo dobiti etapo z Mikelom Lando in zadržati rožnato majico. Le malenkost je zmanjkalo do etapne zmage, a lahko smo zadovoljni," je povedal Richard Carapaz, ki bo lahko mirno spal, saj ima pred 17-km kronometrom lepo prednost. Vincenzo Nibali na drugem mestu zaostaja minuto in 54 sekund. Sicilijanec je sicer precej boljši kronometrist, a Carapaz je precej prepričan, da bo prednost zadoščala: "Mislim, da ne bom izgubil toliko, seveda pa se lahko zadnji dan zgodi marsikaj." Vse kaže, da se bodo torej povsem uresničile Nibalijeve besede sredi letošnjega Gira, ko je Rogliču očital preveč obrambno dirkanje, ob tem pa dodal, da bosta na takšen način oba ostala brez končne zmage.

Roglič se je moral znajti po svoje

Osamljeni gladiator (na vseh pomembnih klancih je Roglič ostal brez pomoči moštvenih kolegov) ima pred Mikelom Lando 23 sekund prednosti. Uvodni dan Gira je bil Roglič na 8-kilometrskem kronometru v Bologni od Lande hitrejši kar za 67 sekund, a so karte zdaj premešane. "Kronometri na zadnji dan tako dolge dirke so problematični, tudi za specialiste v vožnji na čas," nam je povedal Primož Čerin, v 80. letih najboljši slovenski kolesar. Da se Roglič jutri ne bo mogel boriti za končno zmago, ampak "le" za 3. mesto, Čerin pripisuje v veliki meri vsem napakam ekipe Jumbo Visma in šibkim pomočnikom: "Movistar, Astana in Bahrain Merida imajo v zadnjih 50 kilometrih tudi po tri kolesarje v prvi skupini, Roglič pa je sam. To je ogromna razlika. Tudi psihično je obremenitev, če ostaneš sam in se moraš znajti po svoje."