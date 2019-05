Ilka Štuhec je danes del Dirke po Italiji in 19. etapo v spremljevalnem vozilu ekipe Bahrain Merida spremlja od štarta do cilja. Foto: Tomaž Okorn

Potem ko sta 102. Giro že obiskala Sofia Goggia in Cristoph Innerhofer, je na rožnato dirko prišla še slovenska smučarska šampionka. "Odzvala sem se na povabilo ekipe Bahrain Merida, da si od blizu ogledam še kakšen drug šport in da sem del dirke. Zanimivo je videti vso to logistiko in kaj vse je v ozadju. Res sem vesela in hvaležna za to izkušnjo," nam je povedala na štartu 19. etape v sončnem Trevisu.

Pozdrav šampionov.

Ilka Štuhec pri avtobusu pozdravila Primoža Rogliča.

"Kaj si shujšal?"

"Mal' pa..."

Sporočilo slovenskim navijačem v Trevisu: "Uživajte, se je končno naredil vreme." #giro pic.twitter.com/3n1SD4OELb — MMC RTV Slovenija (@rtvslo) 31. maj 2019

Velika Primoževa navijačica

Čeprav je prišla pred moštveni avtobus (sicer zelo slovensko obarvane) ekipe, za katero kolesari Rogličev veliki konkurent Vincenzo Nibali, ni dvoma, da bo držala pesti za Rogliča: "Seveda, jasno, srčno navijam za Primoža in vse naše." Celotno petkovo etapo s ciljem v klanec na smučišču San Martino di Castrozza bo spremljala v drugem spremljevalnem vozilu: "Bližje dirki ne gre, razen če kolesariš, a tega ne bi počela. Zelo zanimiva izkušnja in z veseljem bom spremljala razplet."

Televizija je ves čas prižgana

Letošnja dirka je obsedla Slovence in tudi Ilka Štuhec je na tekočem z rezultati. "Vsak dan je prižgana televizija in vsaj na hitro pogledam, kaj se dogaja. Vedno je lepo videti tudi ostale športnike, kako tekmujejo. Tu gre sicer za drugačno naravo športa, mi smo na progi minuto ali dve, oni do tri tedne – in to vsak dan od pet do šest ur. Res noro."

Za pripravo na sezono ni boljšega športa

Kolesarstvo je odličen šport za pripravljalno obdobje in Ilka nam je povedala, da vedno več kolesari. "Iz zdravstvenih razlogov, saj težko tečem. Veliko kolesarim tako na cesti kot na sobnem kolesu." Najdaljša tura? "Tri ure in pol v okolici Maribora, pa je bilo že kar dovolj." Je že osvojila Vršič? "Že, ampak tisto niti ni bila tako dolga tura."

O novem trenerju še noče govoriti

Potem ko je že dober mesec brez opornice, se zdi zadnja poškodba kolena že pozabljena. "Treniram kondicijo, treba je pripraviti mišice, da bo spet vse tako, kot mora biti. Na sneg bom šla prvič predvidoma konec julija, odvisno od pogojev." Glede novega glavnega trenerja Ilka Štuhec pričakovano ni razkrila ničesar. "Vse ob svojem času."