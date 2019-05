Primož Roglič je postal prvi Slovenec, ki je na Dirki po Italiji oblekel rožnato majico. Foto: EPA

Primož Roglič je po 8,2 kilometra dolgem kronometru v Bologni postal prvi Slovenec, ki je oblekel rožnato majico, kar so sanje vsakega kolesarja. Način, kako mu je to uspelo, je osupljiv. Odlično si je ogledal traso in načrt izpeljal stoodstotno. Bil je edini, ki se je spustil pod mejo 13 minut, na koncu ga je najbolj ogrožal Simon Yates, med prvo peterico pa so kratko vožnjo na čas končali še Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez in Tom Dumoulin. Med prvimi petimi na uvodni etapi je torej pet največjih favoritov za končno zmago.

Roglič dve uri in pol čakal na rožnato majico

Na polno od štarta do cilja

Rogličeva neverjetna predstava je imela le eno slabo stran: v cilju je moral dolgo čakati na razplet etape, namesto da bi odšel v hotel na masažo. "Čakal sem tri ure, ampak občutek je zelo lep, sploh ker sem osvojil še rožnato majico. Danes ni bilo prave taktike. Celotno progo sem šel na vso moč. Naredil sem vse, kar je bilo v mojih močeh," je povedal Roglič, ki po svojem nastopu še ni bil popolnoma prepričan, ali bo čas zadoščal za zmago v etapi. "Ni konec, dokler v cilj ne pride zadnji tekmovalec."

Yates prepričan, da je prvi favorit

Simon Yates, ki je zaradi pričakovanj, da bo kolesarje sprva pral dež (v resnici je bilo vreme ves čas kronometra lepo), izbral nastop ob koncu štartne liste, se je Rogliču še najbolj približal, na 19 sekund. Yates je bil lani osmoljenec Dirke po Italiji, po dveh tednih je kazalo, da mu nihče ne more do živega, toda na koncu je slavil Chris Froome. Yates je tolažbo našel ob zmagi na Vuelti, na letošnji Giro pa je prišel odločen, da v nasprotju z lanskim letom dokonča posel. Ko so ga pred dirko vprašali, kdo je prvi favorit, je brez pomislekov pokazal nase.

Pomembno je, kdo bo v rožnatem v Veroni

Prvi dan je Yates ostal v senci Primoža Rogliča. Novinarji so slovenskega šampiona, ki je slavil osmo zmago sezone, vprašali, ali morda razmišlja o podvigu Giannija Bugna, ki je bil leta 1990 zadnji, ki je rožnato majico nosil vse od prologa do končnega cilja. "Bomo videli. Najpomembneje je, kdo jo bo nosil v Veroni," je odgovoril Roglič. 29-letni Kisovčan je imel v Bologni številne svoje navijače, ob svoji partnerici Lori tudi skakalce, s katerimi je preživel mladost. V cilju so navdušeno vpili "Rogla, Rogla". V izjavi za Eurosport se je v slovenščini zahvalil vsem, ki zanj navijajo doma: "Najlepša hvala vsem za podporo. Borili se bomo do konca."